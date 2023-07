Nadie llora a Puigdemont. Nadie odia a Puigdemont

Carles Puigdemont es un coñazo de señor. Y se ha convertido en un relleno de los informativos, en un mal recuerdo en la mente de muchas personas y en alguien completamente irrelevante. Nos importa entre poco y nada. Puigdemont no tiene quién le llore porque los pocos amigos que tuvo ya no lo son salvo dos o tres que algo querrán a cambio; aunque lo peor es que Carles Puigdemont no tiene a nadie enfrente que le discuta su postura o sus ideas. Da igual lo que piense este señor, da lo mismo las ideas que quiera poner en marcha. Pasó el tiempo de este mequetrefe y, aunque sigue viviendo del cuento, le queda muy poco para estar a la sombra durante una temporadita.

La Justicia europea parece indicar el camino de la falta de inmunidad para Puigdemont y los dos o tres adláteres que tiene y que andan sueltos por Europa. Parece que está más cerca ese momento en el que alguien pondrá la mano en la cabeza de este hombre para que entre en un coche de la policía sin hacerse daño.

Falta saber quién será el presidente del Gobierno que tendrá que lidiar con este asunto. Si es Nuñez Feijóo, que se vaya preparando porque le van a liar la de San Quintín. Si es Pedro Sánchez, que se vaya preparando porque se la van a liar también. Los independentistas más radicales están deseando tener una excusa para aparecer en la televisión quemando contenedores y tirando piedras. Puigdemont creerá, cuando llegue el momento de la violencia callejera, que le importa a muchos, pero se equivocará porque lo que quieren esos vándalos es destrozar.

A Puigdemont hay que encerrarle lo que corresponda puesto que lo que hizo fue altamente nocivo y muy peligroso. Por supuesto, fue ilegal. Pero tampoco está mal que le estemos olvidando. Tener algo en la cabeza que se ha convertido en causa de hartazgo y aburrimiento es insoportable. Y Puigdemont lo es.

Puigdemont se ha quedado sin amigos, sin enemigos y sin nada que ofrecer para parecer interesante. Es un mamarracho de la política.