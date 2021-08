Natividad en el aire

En el nacimiento de esa niña afgana en pleno vuelo de rescate todo es hirientemente metafórico: que el avión tuviera que descender un poco porque la madre no aguantaba la presión, que la criatura haya nacido en suelo europeo y, por supuesto, que haya sido una niña. A veces nacer significa renacer. Y las metáforas tienen tantas veces un poder analgésico en pleno horror del telediario.

Esa niña, dentro de muchos años, no podrá recordar el milagro de su nacimiento, esa gesta del Ejército del Aire que ha conseguido aterrizar en el país de tantos campos de exterminio solo para salvar una vida, o quizás dos, pero los demás tendremos la obligación de recodárselo, de recordarlo, de no olvidar jamás que, en medio de un infierno global, hubo un soldado, o unos cuantos, que consideraron prioritario el nacimiento de una nueva vida en medio de una operación mortífera; que hubo una madre a punto de morir que multiplicó la vida; que hubo un bebé chica que luchó instintivamente por agarrarse a este mundo porque, afortunadamente, no era consciente de dónde venía ni de adónde iba; que la propia vida se abre paso, salvajemente, en los peores contextos; que contra la salvajada de querer matar está también la salvajada de querer vivir a toda costa.

Ayer, en pleno agosto de uno de los veranos más tórridos de los últimos años, en medio de uno de los éxodos más insoportables de la historia contemporánea, a mitad de camino entre Oriente y Occidente, volvió a ser Navidad y nadie consideró mágico el suceso. Seguramente porque estamos ciegos para descubrir que la Epifanía no necesita ya camellos y que Herodes está en cualquier parte.