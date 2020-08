¿Necesitamos un nuevo confinamiento?

Tus padres te insistían muchísimo en la hora de recogida. Se ponían quisquillosos por media hora, que era justo esa media horita que te hacía quedar mal con tu pandilla. Parecía que les iba la vida en ello, en joderte, en establecer un momento exacto en el que tenías que hacer el ridículo marchándote, cuando mejor te lo estabas pasando, justo en aquel instante, so pena de que vinieran a buscarte, que era peor. Y, sin embargo, muchos años después, eras tú el que no aguantaba media hora más, ni siquiera apurabas la otra media, y a veces te sobraba toda la noche porque te convenía levantarte al cien por cien. De modo que la excusa a tus amigos la ponías tú mismo. O sin excusas, que les dieran. Cómo había cambiado el cuento.

Recuerdo que en días de feria como estos, cuando a la feria la relacionábamos íntimamente con el frescor de los higos chumbos en un cubo del brocal del pozo, había en mi pandilla un par de amigos que cortaban uva al día siguiente. Iban, de hecho, con las navajas en los bolsillos, porque metían mano muy temprano. Y a los demás nos sorprendía no tanto la naturalidad con que se plantaban en la calle del infierno con sendas armas blancas como la que tenían al despedirse, en medio de cualquier baile o justo cuando habíamos pegado la hebra con unas chicas simpáticas. Se miraban uno al otro y se decían, con un movimiento brusco del mentón: “Vámonos al tajo”. Y se marchaban con un gesto tímido y resoluto de la mano, como diciendo, más que adiós, hasta aquí llegó la cosa. Y entonces empezaba a amanecer. Al día siguiente ni aparecían por la feria.

Me acuerdo de todo ello ahora, cuando la situación por el coronavirus es peor que cuando estábamos confinados. Peor. Crecientemente peor conforme pasan los días. Y aunque las administraciones no se atrevan a volver a confinarnos porque la economía no lo soportaría –quién le va a poner el cascabel al gato-, siempre hay un momento en la vida en que se cuenta con la responsabilidad de cada cual, en que sepas a qué hora debes volver a casa aunque tus papis no te pongan hora.

Pues eso.