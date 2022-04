Negocio y víctimas de la guerra

Los medios, todos a una, me colocan esas imágenes de muertos en la guerra de Ucrania -por supuesto, ocasionados por los asesinos rusos- y se supone que me tengo que arrojar en la cama con una depresión de caballo y no levantarme hasta que no me enterara de que habían matado a Putin, lo habían partido a pedacitos para arrojarlos a los tiburones de las costas de Florida. Sin embargo, yo también tengo que vivir, imágenes de esas las hay a montones, por desgracia, aunque la norma es que veamos las que ocasionan los otros, no nosotros que lo hacemos sin querer, como daño colateral inevitable para el avance de la libertad y la democracia. Y como no van a lograr que me tire en la cama ni que tire la toalla de pensar en todos los derechos humanos -no sólo en los de los ucranianos- recuerdo hechos.

Que muere mucha gente inocente en la guerra es un hecho. Hay otros hechos que se airean mucho menos pero que también producen víctimas que parecen carecer de importancia para los políticos y grandes mercaderes que están detrás de las guerras. En el caso de Ucrania hay un hecho clave. Lo han contado los mismos medios pero parece que eso no tiene importancia. Los pasados 24 y 25 de marzo hubo cumbre de nosotros, los buenos, los del G-7, en Bruselas. Acudió Joe Biden. Allí se desarrolló una reunión monográfica del Consejo Europeo para tratar temas energéticos. Sí, pero, más en concreto, ¿para qué fue aquel encuentro? Para que Joe Biden hiciera caja a costa de Europa, con razón vino Biben. Vino, vio, venció.

Me lo cuenta un diario muy de derechas y muy católico que no traga a Biden porque se declara católico al tiempo que estimula el aborto en su país. Es una postura coherente que esquivan otros muchos que se definen también como católicos; huyen de ella para que no les cueste votos y parezcan modernos. A mí la coherencia me gusta, venga de donde venga. El diario se llama Hispanidad y narra lo siguiente: “uno de los mejores resúmenes de la reunión es el gran negociazo que va a hacer el presidente de EEUU, pues se ha comprometido a enviar más gas natural licuado (GNL) a la Unión Europea: ojo, este cuesta más del doble que el que llega por gasoducto (en concreto, 2,4 veces más caro), por ejemplo, a través del Medgaz (por el que llega gas de Argelia a España)”.

Biden -añade el diario- lo vende como algo muy positivo: así contribuye a que la UE reduzca su dependencia del gas de Rusia. “No hay que olvidar que el acuerdo llega después de que EEUU haya prohibido las compras de gas y petróleo ruso, algo que también han hecho Reino Unido y Canadá, tras la invasión rusa a Ucrania y la imposición de numerosas y millonarias sanciones al país de Vladimir Putin. Claro que la letra pequeña son los millones de dólares que va a recibir EEUU a cambio de surtir de más GNL a Europa, y poder aprovecharse aún más de que gracias a la técnica del fracking (fractura hidráulica) para extraer hidrocarburos, se ha convertido en primer productor y ha pasado de importador a exportador en el escenario mundial”.

¿Cuántos muertos están haciendo falta en Ucrania y Rusia -estos los silenciamos- para que el negocio prospere? Nos estábamos entendiendo con Rusia con ese comienzo del gasoducto Nord Stream2 que ni pasaba por Ucrania sino por debajo del mar Báltico hasta llegar a Alemania. Tenemos mucho paro joven, mucha pobreza en España, en la UE y en Europa toda, mucho desempleo en general, mucho empleo precario, muy poca inversión en investigación en España, mucha inmigración que atender, mucha sanidad descuidada, etc. Y ahora debemos invertir más en armamento. ¿Y hay que pagar más del doble por el gas? ¿Qué nos da a cambio EEUU? ¿Le subimos al doble las aceitunas que le exportamos? ¿El aceite? ¿El vino? ¿Lo que sea?

No, a mí no me van a domeñar con imágenes de muertos, heridos y destrucción. A todo eso le echo unas lágrimas en privado y luego sigo en la brecha, hay muchos asesinos de guante blanco por ahí que van a causar abundantes bajas en el presente y en el futuro y por eso no me van a dormir ni a deprimir, no puedo permitirme esos lujos a pesar de que podría hacerlo. Como dijo Blas de Otero, me queda la palabra. Ya veremos hasta cuándo.