La Historia sigue, no se terminó con el hundimiento del comunismo como anunciaron los propagandistas del sistema de mercado. Al revés, han aparecido nuevos fenómenos o, mejor dicho, se han intensificado muchísimo, pero estaban latentes desde siglos atrás. Dos de ellos son el antirracismo y el feminismo en sus diversas manifestaciones, desde las más moderadas hasta las más drásticas.

Yo no está el Demonio Rojo para echarle la culpa de todo, desde el oro de Moscú franquista hasta Venezuela y Podemos pasando por la Guerra Fría y por China. Venezuela es un país que no puede ni disponer de su propio dinero ni de su propio petróleo por orden de EEUU y sus países satélites en la UE que tienen bloqueadas las cuentas y el oro de un país del que interesan sobre todo cuatro elementos: el coltán, el litio, el oro y el petróleo, los venezolanos son lo de menos, son el elemento posverdad que se les coloca de anzuelo emocional para que piquen los ciudadanos occidentales. Y pican, como en una película o en un comic: el bueno, Guaidó y el malo, Maduro. No hay que complicarse más la vida, otros piensan por nosotros.

Podemos llegará hasta donde lo dejen, no hay un movimiento mundial con el que se articule ni unanimidad interna ni cultura revolucionaria, son hijos de USA. China es un experimento que veremos, con el tiempo, dónde desemboca. No, estamos solos, las democracias, pero está brotando con mucha fuerza toda la porquería que se tapaba con el rollo democrático y el cuento de las libertades. Esa porquería la están sacando a flote dos movimientos: las protestas de los negros y sus simpatizantes y las de las mujeres por sus derechos.

El viejo son cubano de Carlos Puebla y sus Tradicionales que se oía en mis tiempos de progre decía: “Aquí pensaban seguir/ jugando a la democracia/ y el pueblo que en su desgracia/ se acabara de morir”. Pues si toda la dinámica de justas pretensiones y reivindicaciones por parte de negros y mujeres sigue adelante y se acentúa, vamos a tener que dejar de jugar a la democracia para que la democracia sea una realidad y no un juego consistente en votar cada cuatro años, discutir y pelear, insultarse y hacer propaganda democrática en esos cuatro años, consolidar una casta de políticos que juegan con las cartas marcadas por líneas rojas impuestas por el mercado y luego votar de nuevo y vuelta a las batallitas.

Lo de negros y mujeres es algo muy serio. Y luego llegarán nuevas manifestaciones de otros colectivos. La democracia va entrando en barrena poco a poco, lleva así muchos años y ya es hora de que no nos engañemos más: el sistema basado en el capital salvaje y el voto de marketing ya no sirve por más que se intente dormir a los ciudadanos con el mundo del entretenimiento. Hay mucha gente encabronada porque la democracia no le da lo que necesita para vivir con una dosis de paz y bienestar aceptables. O se toma buena nota de esto o habrá que pensar que la llegada de nuevos fascismos y nazismos será lógica. Represiones, matanzas, el desarrollo cognitivo del humano de nuevo detenido y así hasta que también se desmorone esa estabilidad aparente. Y esa idea tan lógica en la evolución humana que es la mundialización de la especie se detendrá o ralentizará por culpa sencillamente de la codicia de los mismos que la impulsan.