¡Ni guerra ni leches!

Aquí no hay ninguna guerra ni posguerra ni tercera guerra mundial como dicen por ahí y como se empeñan en afirmar Sánchez en España o Macron en Francia, ¿qué pretenden?, ¿que si ganan esa “guerra de papás” los hijos los condecoremos como si fueran Daoiz o De Gaulle?

Lo que tememos encima es un virus de los miles de millones que funcionan por ahí desde el origen de la vida en la Tierra, un virus muy agresivo con los humanos, sobre todo mayores, al que por ahora desconocemos en todos sus movimientos y al que no hemos podido vencer todavía. Pero ya le llegará su hora, si el humano, hace miles de años, sobrevivió a la última glaciación también sobrevivirá a esto de ahora, ya he dicho aquí que el mayor enemigo del humano es el humano mismo.

Porque es el humano inculto, adherido a sus costumbres, el que le ha transmitido a sus congéneres el virus y es el humano preso de la codicia de los intereses económicos que ha levantado con los siglos el que se ha resistido a tomar cartas en el asunto de inmediato y ha esperado para reaccionar, desde la OMS hasta España, pasando por casi todos los demás y aún hay quien, como en EEUU, se niega a detener el país porque se juega su supremacía mundial y porque no se imagina uno a esa combinación de cultura judía y protestante sin amenazar y sin comprar ni vender cosas y sin hacer negocios que ese es el virus real de la Humanidad: lo que comenzó siendo una tendencia natural de supervivencia –el intercambio primero, la compra-venta después- se ha convertido en una enfermedad que trae loca a la especie.

Tan loca que cuando aparece un virus de estas características no sabe lo que hacer y los políticos y los medios de comunicación descaradamente unidos a ellos y al sistema, empiezan a dar ese espectáculo en el que, por ejemplo, se acusan unos a otros de cínicos. ¿De cínicos? ¿Pero saben de verdad qué es la filosofía cínica? Es lo contrario de lo que esos iletrados creen, ya que desprecian a las letras y a las Humanidades al menos que no las usen en vano. Los cínicos no necesitaban tantas tonterías para vivir como necesitamos ahora, todo lo contrario, los cínicos iban a su bola y se aviaban con cuatro cosas de las que les sobraban dos. El famoso Diógenes no almacenaba nada como indica el llamado síndrome de Diógenes, incluso tenía un cuenco para beber agua y cuando vio que un niño bebía con sus manos mandó el cuenco a hacer puñetas y lo imitó.

Pero, ¿qué guerra? No será con el bicho, será con nosotros mismos, así llevamos toda nuestra apasionante vida. Sí, estamos en casa, pero tenemos casa, la guerra destruye las casas. Tenemos mascota para pasearla, un balcón, una ventana o una azotea para consumar extravagancias, todo un mundo digital para distraernos y jugar, sobran todas las cadenas de televisión menos dos o tres y sin embargo las dejan todas para que nos encadenemos con las cadenas y además las declaran de utilidad pública porque, claro, lo que faltaba es dejar al niño castigado y además sin chocolate. Tenemos los supermercados abiertos, la policía, la guardia civil y el ejército que no nos matan sino que nos protegen, no tenemos que presenciar cómo de golpe liquidan a tiros a un grupo de personas en plena calle ni cómo les hacen el paseíllo a otro hasta las tapias del cementerio ni cómo arrojan a curas por acantilados ni cómo una alarma nos alerta para que nos vayamos corriendo a los refugios antes de que lleguen las bombas y después cuando uno vuelve a su hogar a lo peor ya no existe. No se nos mueren los hijos en esta guerra porque no hay frente de combate, todo es una simple metáfora literaria. Lo más parecido a una guerra lo viven los sanitarios y los abuelos, los primeros por su desprotección y su impotencia y los segundos por su desamparo.

Todo esto de la guerra de verdad me lo han narrado miembros de mi familia, mi padre, mi madre, mis tíos, mi exsuegra, aún tengo un tío de 95 años con las facultades mentales lúcidas que lo puede contar. Eso sí es la guerra, la de ahora es de otra clase y, si estallara, el coronavirus nos iba a parecer un resfriado, ese resfriado o gripe de la que hablaban tantos pesebristas sociatas antes del desastre.