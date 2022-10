Ni llueve ni llega el frio, ¿qué pasa con el clima en los últimos años?

Que el cambio climático es verdad y que nos estamos cargando el planeta es otra verdad como la copa de un pino, estamos a día 20 de octubre y las tardes en Sevilla llegan a los mas de treinta grados, pantanos que agonizan , tiendas de ropa están como locas y también el personal que por lucir las novedades del invierno en lo que se refiere a vestuario vemos cada pinta que no es propio. Nos pasamos tanto mirando a los portales de información meteorológica que parece que les echamos un mal de ojo, donde figura que lloverá a las tres horas desaparece y el sol es el protagonista. La cosa es bastante complicada y las causas que esta produciendo todo este tema del tiempo afecta a la economía de una manera significativa. Este año y según los agricultores las aceitunas han pasado a un calibre pequeño e incluso en ciertas zonas han optado por dejarlas en los olivos, otro tanto en el cereal y los viñedos. Si nos ponemos a mirar y vemos humedales de Doñana que han desaparecido y que el hábitat de animales que en estas fechas serian la estampa clásica de estos lugares, no se ve ninguna y han retornado al norte de África. Consultamos en momentos de desesperación a las cabañuelas y otras formas populares de preguntar cuando cambia el tiempo y nadie sabe darnos una respuesta que sea creíble. Oficialmente las cosas estas así según datos oficiales. El estado de alerta por sequía se declara en Sevilla y su área metropolitana debido a la escasez de lluvias y a que las reservas de agua en los embalses ya están por debajo del umbral de los 268 hm3 que marca el Plan de Emergencia ante Situaciones de Sequía de EMASESA (PEM). Esta fase conlleva la activación de las Ordenanzas Municipales reguladoras de las medidas excepcionales aplicables al abastecimiento domiciliario de agua potable como consecuencia de la sequía, que recoge la supresión de los consumos de uso ornamental, recreativo y cualquier otro que no sea esencial, además de definir las posibles sanciones en caso de incumplimiento. Para detectar aquellos usos incívicos susceptibles de penalización, EMASESA realizará inspecciones específicas que, en caso de infracción, se traducirán en expedientes que se remitirán a los ayuntamientos de aquellos municipios donde se produzcan para que estos abran y gestionen el posible expediente sancionador. Con esta medida se persigue alargar las existencias de agua y evitar los tradicionales cortes en el suministro que se han tenido que aplicar en anteriores sequías. Sin bajada de temperaturas y sin agua, todo dentro de una normalidad que es preocupante y que afecta a nuestra forma de ser, no tenemos que fijarnos en lo alterados que están los ánimos de muchas personas y la agresividad que algunos manifiestan. Para estos días se espera lluvia y que llegue el frio, espero que se convierta en una normalidad para que se pueda paliar tanto destrozo.