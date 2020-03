Ni Plácido Domingo ni Juana Rivas

En lo tocante a los litigios vinculados a relaciones sexuales o a tensiones conyugales, es un grave error fijar como dogma la perspectiva de género masculino o femenino para imponerla, a la hora de influir en la opinión pública y de impartir justicia, por encima del principio de presunción de inocencia. En conflictos donde casi no hay pruebas y todo consiste en declaraciones contrapuestas, por sistema no puede otorgarse el sambenito de maldad o de bondad a una persona por el mero hecho de ser hombre o de ser mujer. Ni la verdad ni la mentira son condición masculina o femenina. Ni hacer daño al prójimo. El giro radical que han dado dos casos españoles muy sonados y antagónicos debe tomarse en cuenta para no volver a aplicar semejantes prejuicios y apriorismos. El caso de Plácido Domingo, antaño admirado Casanova de los camerinos y ahora admite con eufemismos que ha abusado de su posición dominante para complacer su apetito sexual. Y el caso de Juana Rivas, que se postuló como madre coraje que protege a sus hijos de un padre horrendo, y a quien juezas de España y de Italia han desestimado todas sus denuncias contra su expareja, indicando las magistradas que ella presentó certificados médicos que no son auténticos y que su testimonio está plagado de tantas incongruencias que no se sostiene en pie.

El mantra de lo políticamente correcto está desorientando de tal manera a la ciudadanía y a sus representantes en gobiernos y parlamentos, que se olvida el basamento del Estado Social y Democrático de Derecho para que los contenciosos hayan de esclarecerse y sustanciarse en los tribunales, garantizando los derechos de cualquier persona tanto para denunciar como para defenderse. En lugar de tener una actitud prudente en sus declaraciones para no tomar partido ni en favor de quien acusa ni de quien es acusado, el presidente del Gobierno de España (Mariano Rajoy) y la presidenta de la Junta de Andalucía (Susana Díaz) ampararon con sus declaraciones el argumentario de Juana Rivas contra Francesco Arcuri. Multitud de dirigentes de entidades sociales y políticas decidieron a ciegas hacer causa común pro Juana Rivas cuando se convirtió en una insumisa de la Justicia. No se daban cuenta de que estaban maleducando a la población al justificar que una persona, sea mujer u hombre, se salte las normas y se esconda de los requerimientos judiciales y policiales.

Se confundió gravemente una justa causa general (la lucha por la igualdad y el combate contra la violencia machista) con imponer de modo preconcebido la presunción de culpabilidad. Todos quienes erróneamente apoyaron las denuncias de Juana Rivas deberían decir públicamente que se equivocaron por opinar antes de tiempo. Y no me alegro nada de las desdichas de esta mujer, que requiere otro tipo de apoyos, pues la mediadora (también mujer, como las juezas) nombrada por el Tribunal de Menores de Cagliari (Italia) para ayudar a esclarecer el caso, ratificó que tiene “un funcionamiento psíquico gravemente patológico, asociado a una desorganización mental”.

También deberían rectificar quienes defendían sí o sí a Plácido Domingo por ser hombre, español y un artista mayúsculo. Al tenor le ha entrado el miedo escénico tras la condena al productor de cine Harvey Weinstein y ha emitido un comunicado ambiguo y contraproducente, pensado para evitar un juicio en Estados Unidos, diciendo que asume toda la responsabilidad del daño que haya podido causar a las mujeres que lo acusan de acoso sexual y abuso de poder. Todavía no hay ninguna denuncia contra él en un juzgado, siguen siendo anónimos casi todos los testimonios de mujeres en el seno del sindicato de profesionales de la ópera en EEUU, y Domingo, de modo preventivo, a la vez pide perdón y afirma que nunca se ha comportado agresivamente con una mujer ni ha perjudicado su carrera artística. Hay que recordar la profusión de artículos de opinión fustigando a las mujeres no famosas que adquieren décadas después súbita popularidad señalando a Domingo como divo que las presionaba para tener relaciones sexuales con él. Como en el caso Juana Rivas, y como en cualquier otro, apliquemos siempre el mismo paradigma: ni condena de antemano ni impunidad para una persona por ser hombre o mujer.