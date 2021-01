Nieve en Madrid, ¡el fin del mundo!

Anda que no han dado por saco los medios con la nieve de Madrid, es que no había manera de librarse del centralismo de las narices, parece que la nevada sobre Madrid era y seguirá siendo el principio del fin del mundo y de la especie humana, las emisoras de radio más seguidas por los receptores se llaman todas Radio Madrileña, si ya es tradición en España entera que cuando hace frío o calor en Madrid lo hace en España toda, ahora con la nevada nos han sumergido en un panmadridismo total, pobrecita Madrid, que desgraciada Madrid y qué poca dignidad tenemos en Sevilla sin medios de comunicación propios que contrarresten este abuso madrileño y es que a los ricos y a los menos ricos provincianos de Sevilla siempre les han gustado dos destinos consecutivos para enviar a sus hijos, por este orden: Madrid y Estados Unidos, así se comprende en parte porqué Sevilla es aún una medianía de ciudad y Madrid lo absorbe todo o casi todo en España en perjuicio de otros territorios y encima la movida independentista de Barcelona la está reforzando todavía más, como en Sevilla nos lo tragamos todo y carecemos de infraestructuras y de una clase poderosa que tire de las otras poderosas de España y el mundo, Madrid, Madrid, Madrid.

“Es que mire, usted, no he podido llegar ni a la estación del metro que la tengo a 3 minutos o a 15 minutos de mi casa”, se quejan algunos desde los madriles. El pobre capitalino sufría, como la nieve le llegaba hasta las pantorrillas, ay, por Dios, que no podía llegar al metro, qué tortura. Y la M-30 atascada, ay, qué desdicha. Y la M-40 y la M-50 y las emes que hagan falta, y se cubre o se soterra la M-30 y no tiene ni un semáforo cuando la SE-30 ¡tiene semáforos!, ¡una circunvalación con semáforos! Nos dieron dinero para el 92 y desde entonces nunca más se supo y se nos escapan grandes inversiones por esa causa y hasta hubo un alcalde con tanto atrevimiento que primero construyó un estadio llamado olímpico y sin metro ni hoteles ni nada pidió unas Olimpiadas para Sevilla y ahí está el estadio que de Olímpico que nunca fue va a pasar a lugar de ocio y evasión.

Con un euro o euro y pico se recorre Madrid por abajo y cuando no hay nieve, o sea, casi siempre, ahí están los cercanías también. Si hay que hacer una línea de metro y un cercanías desde Atocha a Chamartín y al aeropuerto ahí los tiene usted en un instante porque yo he vivido eso y más, ¿y me va a salir usted con que no puede llegar al metro que lo tiene usted al caerse de la cama porque se le llenan las canillas de nieve? ¡No me joda, carajo, que aquí hay una miserable línea de metro que se hizo en parte aprovechando las obras interrumpidas de los años 70 y 80 y en más de diez años ahí sigue sin avance alguno y la mayoría de los sevillanos a base de autobús, piernas y atascos! ¡Que aquí sólo hay 5 líneas de trenes de cercanías con horarios insuficientes! ¡Que aquí los buses metropolitanos son un desastre horario en algunos puntos cercanos a la ciudad!

Así es como se crean las distancias siderales entre ciudades y la responsabilidad de que Sevilla sea un pueblo en comparación con Madrid la tenemos los mismos sevillanos, empezando por su segmento dirigente, ese que decía cuando estaba el PSOE en la Junta que en Andalucía votaba al PSOE y cuando había elecciones generales votaba al PP. Claro, es que aquí a los pudientes les gusta mucho estar bajo las ubres de la administración pero los buenos y grandes emprendedores no se dejan mandar ni alimentar por los gobiernos sino que son los gobiernos quienes se pliegan ante ellos, a mí me parece que desde que se murió don Javier Benjumea Puigcerver eso se ha olvidado.

Una ciudad tan ombliguista como ésta no tiene ni emisoras de radio notables cien por cien sevillanas. Lo intentó Jesús Quintero con Radio América y fracasó, lo intentaron varios periodistas de valía con Radio Voz Sevilla y fracasaron, no hay televisión local con implantación, El Correo TV tuvo que cerrar por un proceso de concesiones susanistas de dudosa legalidad y presunto amiguismo que aún está por aclarar, Canal Sur TV está en proceso de transformación... Con este panorama no queda otro remedio que ser unos seres “de provincias” que tienen que tragarse en todas partes horas y horas de información y detalles sobre el fin del mundo que ha comenzado por Madrid con esa nevada de la dichosa Filomena. Y esto no ha hecho más que empezar porque ahora ya está apareciendo el asunto político: la culpa del colapso blanco la tiene el gobierno; no, la culpa la tiene Dios mismo por no haber situado a Madrid en el Paraíso o Abascal que con sus prédicas fascistas ha fichado a Lucifer para Vox.