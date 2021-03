¿Niña oscura en monarquía blanca?

Al fin me he enterado un poquito del asunto con el que me han bombardeado los medios todos estos días. La verdad es que no le estaba haciendo ni puñetero caso, pero hay que ver a los públicos cómo les gustan estas cosas, con pandemia porque están agobiados y quieren evadirse y sin pandemia porque están aburridos e igualmente quieren entretenerse con estos asuntos de los ricos y/o privilegiados, es decir, de lo que todos quisiéramos ser y pongo como prueba que en este diario siempre que toca en Sevilla o provincia algún premio de pasta gansa es la noticia más visitada del día. No, la gente no quiere ser proletaria ni pueblo, quiere ser Rockefeller, príncipe o algo cercano. Por eso, entre otros motivos, fracasa el catolicismo, el cristianismo, el comunismo y todos esos intentos de repartir el pastel que en el mundo han sido.

Si no he comprendido mal, resulta que hay un tal Harry, hijo de Lady Di y príncipe de Inglaterra, que está casado con una mujer de raza muy morena y mestiza llamada Meghan Markle y ambos han sido entrevistados para una televisión importante por una periodista feminista posmoderna que responde al nombre de Oprah Winfrey. Por lo visto, como consecuencia de uno de los lógicos apareamientos de la citada pareja de humanos sapiens sapiens, ella ha quedado encinta, la cría va a ser niña y ahora dicen que en la casa real de la Gran Bretaña se preguntan si, despejado el misterio de si será una rosa o será un clavel, la dulce criatura resultará chocolate blanco, con leche o puro. Menos mal que me he enterado del problemón, de lo contrario corría el peligro de morir en pecado mortal porque, realmente, este affaire puede cambiar el curso del planeta.

Como la casa real se pregunta por el color de la angelita, se supone que es racista porque es que ya, sobre ciertos asuntos contemplados en la lista inquisidora posmoderna de dudas y preguntas prohibidas, eso no se puede hacer. Lo demás ha corrido por cuenta de lo que en periodismo se llama o se llamaba inflar el perro -esto es, la noticia- en esta ocasión para ganar dinero.

Increíble, tiene razón la posmodernidad, ya lo dejó bien claro nuestro expresidente Felipe González en su momento, copiando a Deng Xiao Ping: “Blanco o negro, lo importante es que el gato cace ratones”. Si la niña se comporta y es modosita, ¿qué más da el color? Espero que no la conviertan en el patito feo de la familia si es que aparece oscura, hasta se le puede sacar provecho a tal circunstancia porque no sé de qué se extraña la gente ante la duda de la familia real de un país que implantó en el planeta la supremacía blanca mucho antes de que llegara Hitler al poder, cuando aún faltaba bastante para que irrumpiera en este valle de lágrimas el del bigotito. Ahora, con la posible criatura oscura, esa monarquía puede presumir no sólo de haber metido en su casa a plebeyos sino de que por sus dependencias brinca una niña achocolatada, se acabó el monopolio de los rubios con los ojos azules. Total, ¿cuál es el destino de la criatura? Salvo que nos dé la sorpresa, ya lo tiene marcado: vivir del cuento, nunca mejor dicho, del cuento de reyes, reinas, princesas y príncipes que ya antes de nacer son millonarios sin bonoloto ni euromillones y si quieren más dinero todavía no tienen más que negociarlo con revistas rosas y televisiones.

A mí el asunto me ha recordado a la canción de Ligia Elena , una niña bien que se enamoró de un humilde trompetista negro. Ella se quedó embarazada y el estribillo de la canción decía: “Ligia Elena está contenta y su familia está asfixiá, se ha colado un negro en la blanca sociedad” (bueno, ahora habría que decir bebé de color). Aquí en España ha pasado al contrario, cuando yo era niño y púber no recuerdo haber visto tantos retoños rubios y rubias por todas partes como ahora. Sin embargo, tal vez en el palacio real de la Gran Bretaña, Carlos, el eterno príncipe heredero, esté pensando: “A ver si sale oscura, a mi madre le da una alferecía y puedo reinar de una maldita vez”.

En cuanto a la entrevistadora periodista progre, la oscura Oprah Winfrey, le han dicho que le haga una interviú a una pareja de la casa real saudí cuyo futuro bebé afirma que cuando nazca va a conceder plenos derechos a las mujeres y homosexuales, ante la indignación del rey actual, pero en este caso dice la moza que no quiere acabar asesinada y partida a cachitos y que además esos son moros buenos, amigos de su país -USA- y de su cadena de televisión: CBS.