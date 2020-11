Niños con falda

Veo un informativo en La Sexta que me ilustra sobre un acto de protesta de alumnos de colegios que se solidarizaban con un compañero al que un profesor había mandado al psicólogo por presentarse en clase vestido con una falda. La protesta consistió en que todos llevaban falda. El diario 20 Minutos afirma : “Con esta nueva iniciativa, los más jóvenes buscan luchar contra los estereotipos y romper las barreras que imponen los roles de género, pudiendo expresarse así de forma libre y sin miedo. Las nuevas generaciones vienen pisando más fuerte que nunca, cuestionando las imposiciones de la sociedad que sus antecesores han acatado siempre y buscan crear un nuevo espacio donde todas las identidades, sexualidades y etnias sean bienvenidas”.

¡Toma ya! Eso es progresismo e interpretación de la noticia, de manera que “vienen pisando más fuerte que nunca”, afirma el diario, porque se hayan puesto falda para protestar ante el hecho de que un colega haya terminado en el psicólogo por indicación del maestro o de quien sea. Hay un vídeo en el que el chico de la falda, llamado Mike, afirma sobre su visita al psicólogo: "A tercera hora interrumpieron la clase y me llevaron al psicólogo. Me preguntó si yo me sentía chica y le dije que no, que no me pongo ningún género y si tengo que poner uno, soy tío", explicaba en el vídeo. Mikel también destacó que a ninguna de sus amigas que llevaban falda les pidieron que se cambiasen o fueran a ver al psicólogo. Ole, eso es tener unos minutos de gloria, muchacho, ¿no os rebeláis contra tal fenómeno narcisista o te crees que me voy a creer en serio que sois igualitarios?

Es curioso, en el video a Mike no le pixelan ni tapan la cara en la información de 20 Minutos aunque sí lo hizo La Sexta. La protesta se debía a que los chicos consideraban que la ropa no tiene género. Cuando escribo esto pienso si acaso no estaré trabajando sobre una noticia falsa, pero eso es lo de menos porque puede ser perfectamente cierta y además jaleada como un acto de liberación por algunos medios que condenarían sin ambages otro acto de presunta liberación si fuera contra los valores que sustentan al sistema o al régimen democrático español de los que esos medios son voceros porque entonces les dirían que la libertad de expresión tiene límites.

Pues anda que no es antigua la moda unisex, cuando un joven se presente en clase con falda cualquier profesor debe seguir haciendo su trabajo como si tal cosa porque eso no es asunto suyo, al revés, si viene a cuento debe tocarle las palmas como hace 20 Minutos y debe afirmar lo mismo: oye tío, tu generación viene pisando más fuerte que nunca porque anda que no es valiente eso de ponerse una falda y entrar así en clase. Joder, tío, es que eres la leche, a eso no se atreve ni Joker. Así se actúa, los medios logran clientela y tú te vuelves guay.

Leo además que el movimiento de protesta faldero se generó en TikTok, ahí tienen ustedes la explicación del rechazo de Donald Trump a que esta firma china se asentara en Estados Unidos con el argumento de que transmite ideología china. En 2019 se puso de moda en China vestir con hanfus , una prenda unisex del siglo VI, de la dinastía Han, moda que fue apoyada por el partido comunista para hacer frente a las influencias occidentales. De ahí a ver a Fernando Simón y a Pablo Iglesias con faldas y a lo loco sólo va un paso.

Tal vez estos chiquillos les den miedo a algunos ciudadanos de orden porque como vienen pisando fuerte, si ahora con esa edad desafían al sistema de tal forma, cuando sean mayores lo van a tumbar y van a nacionalizar los frigoríficos con la comida sana y sostenible dentro. Sin embargo, bien pensado, estemos tranquilos, seguramente los chavales no saben que el secreto del dominio de nuestra cultura es permitirlo todo o casi todo menos fartarle a la mare que parió a la estructura invisible de poder, como diría el sociólogo Pierre Bourdieu. Niños, observad dónde está ahora Julian Assange, olvidado por todos, pudriéndose y muriéndose poco a poco. ¿Que quién es Assange? Oh, he ahí el problema, que uno se puede poner una falda reliada en la cabeza pero, eso sí, no hay que saber todo el significado de la figura de Assange, mira si el profesor podría haber aprovechado la falda para hablar del valor de la transgresión en lugar de hacer el panoli.