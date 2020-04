Niños en casa

Lo digo muy a menudo porque sufro la tiranía de los titulares, donde no se puede explicar todo. Y el problema epistemológico no es ya del periodismo, sino de una sociedad que se ha acostumbrado al titular, al boom, al cartel luminoso, al tuit, a la frase hecha, al guasa con guasa reenviado. El Gobierno acaba de anunciar que los niños podrán salir a partir del día 27. Con restricciones, con prudencia, en casos muy concretos, repiten, cuando no quede más remedio, quieren decir, como si la gente, en general, leyera más allá del titular de que sí, que pueden salir ya el lunes que viene. A la farmacia, al quiosco, a la tienda, al súper. O sea, a todas partes, como les pasaba desde el principio a los perros. Y a los adultos, y al espíritu santo.

Hay demasiada gente en contra de todo lo que decida el Gobierno, por definición. Le han cogido tanto asco ya a Pedro Sánchez que cuando saben que va a salir en la tele para abrir la boca, tienen ya el comentario despectivo en la manga. O unos cuantos, para que no se acaben. Hay otra mucha gente que parece interpretar esos chistes del alumnado desatento y preguntón, porque en cuanto ha anunciado el Gobierno lo de que los niños puedan salir a partir de la próxima semana en supuestos muy concretos, unos han esgrimido su defraude, porque pensaban que el permiso era para todo de verdad, o sea, también para llenar los parques y las cafeterías en cumpleaños multitudinarios, y otros, más despistadillos, por ser suaves, dicen que ellos no los llevarán al banco ni a los parques ni a las fiestas. Como si se pudiera. En fin. En fin.

Que lo que muy poca gente parece recordar ya es que sigue habiendo un bicho malísimo en el aire que solo se combate sin salir de casa, aunque, evidentemente, haya casos de niños muy concretos, muy particulares, muy específicos, muy contados, que, bajo la responsabilidad de los padres, puedan salir porque no les quede otra; niños que viven en familias monoparentales y cuya madre o padre no pueda dejarlos cuando van a algo verdaderamente esencial, no a comprar chuches a la esquina; niños que viven en pisos de cincuenta metros cuadrados que precisen alguna vez estirar las piernas aunque sea para ir a la esquina y comprobar que es cierto, que el mundo sigue existiendo ahí abajo.

Así que, dicho todo esto, parece que se deja en manos de la prudencia ciudadana, del sentido común y de la responsabilidad general que el virus no vuelva a creer de nuevo que todo el monte es orégano. Yo ya he cruzado los dedos.