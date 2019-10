Niños no, por favor

Ahora nos escandalizamos de que una aerolínea japonesa permita reservar asientos lejos de los bebés. Porque pueden dar la lata. Ahora.

Ahora que se ha socializado que los novios exijan a sus invitados que se ahorren a sus hijos en la invitación de su boda, con letra elegante y todo, porque queda más fino disfrazarse con esas pamelas catetas y sustituir la alegría infantil por la barra libre. Ahora que ya existen hoteles y restaurantes que prohíben la entrada a los churumbeles. Ahora que es mucho más guay cuidar a un perro que a un hijo. Ahora que puede elegirse incluso el sexo del recién nacido, el color de su pelo, y pronto hasta sus aficiones. Ahora que Japón lleva medio siglo marcándonos el camino de la tecnodependencia y la tecnoinfantilización. A buena hora.

El escándalo no es que se rehúya como de la peste de los bebés porque lloren o se hagan caca, sino que esta confluencia encaprichada de tecnología, capital democratizado y empoderamiento clientelar nos está cegando y desmemoriando para, a continuación, poder elegir que no se nos siente al lado un viejo, un drogadicto, un enfermo o una madre lactante. Del avión podríamos pasar al cole privado, que también lo pagamos.

La lástima es que no se prevea la mala educación, la hipocresía, la ignorancia, la crueldad, la falta de empatía y de memoria de quienes no nos soportan cuando empezamos a ser para seguir siendo, que no se pueda evitar ser compañero de quien estaría dispuesto a vetarnos por ser demasiado joven, por empezar a vivir, por llorar a falta de otro código comunicativo, por berrear hasta que nos pongan el chupete, por dar la lata porque nos toca comer, por ser un ser puro en este impuro mundo que no ha aprendido a solucionar lo más cotidiano con unos cascos y buena música y sí, en cambio, a dominar la virtualidad digital señalando a los demás con el dedo para fulminarlos como dictan los videojuegos.

La lástima es que habrá millones de personas en el mundo que entienda estos vetos como un servicio y no como lo que es: la espita que nos abrimos como una puñalada a nosotros mismos, a la carne de nuestra propia carne, hacia la enésima deshumanización disimulada, la brecha que el sistema contra el que tantos guais se rebelan por sistema nos abre en esta narcotizada tendencia a olvidarnos de dónde venimos y a dónde vamos, porque lo único que interesamos -aunque no nos interese- es cuánto costamos.