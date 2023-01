No al aborto, no y no

Lo que más me indigna del problema del aborto es que aparezcan personas que se identifican como de izquierdas alardeando de tener el aborto como una seña de identidad. ¿Qué bestialidad es ésa? Ya sé que en la antigua URSS el aborto era tan habitual como beberse un vaso de vodka, pero de ahí a identificar izquierda con matar al nasciturus va un abismo. No se puede defender la vida para “los trabajadores y las trabajadoras” que no pueden refugiarse ante el poder capitalista y alardear de impulsar un derecho a matar al que no puede parapetarse de nadie porque carezca de personalidad jurídica o por defender un supuesto derecho de la mujer -no del hombre que también lo ha concebido- a hacer lo que le plazca con su cuerpo.

La izquierda, que enlaza con la moral y la ética de la vida, no puede contemplarse como la dueña del derecho a matar, la novia de la muerte contra la semilla o el árbol que va creciendo en el interior de un cuerpo humano, el ser en sí que luego podrá ser el ser para sí, como podría afirmar la filosofía de Sartre o la de Hegel en este caso aplicada a la Historia mientras que Sartre abundaría en que el ser para sí es el humano que va alcanzado su libertad tras haber nacido y haberse desarrollado mediante el pensamiento.

Claro que comprendo las tremendas encrucijadas que la realidad nos muestra. Debe existir una ley del aborto, deben existir casos en los que esté permitido abortar por el bien de la madre, pero de una madre consciente y convencida de ello. Lo que no se puede es ir por ahí con la bandera del orgullo al derecho al aborto, eso me da asco porque hay nacidos con derechos que no merecen ser defendidos mientras que vamos a matar a quienes han cometido el delito de ser engendrados.

La exministra Isabel Celaá afirmó que el ‘pin parental’ es contrario al «derecho fundamental y constitucional« de toda persona, «desde su nacimiento», a ser educada. Y añadió: «No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres». Esto qué quiere decir, ¿Qué el nacimiento de los hijos y los hijos pertenecen al gobierno o al Estado? Extraordinaria distopía. Si los hijos no son responsabilidad, primero, de los padres, tampoco lo serán los hijos que están por nacer, es que todo se está llevando tan, tan lejos, que no me extraña que a nivel mundial siga creciendo un movimiento radicalmente contrario a una forma de concebir las cosas ideada en una noche de insomnio o bajo los efectos de algún opiáceo. Y que esa locura de una mente febril se nos esté colando como ideología de izquierdas.

Yo ya no puedo estar con esa ideología, fabricada a corto plazo, sin miras de futuro, con el fin principal de captar votos. Una ideología sin ideología, la ideología de la sinrazón, que ni es de izquierdas ni es de derechas, es la ideología derivada de una quimera imaginaria que, en contra de lo que parece, va a lo fácil, no tiene nada que ver con posturas constructivas sino destructivas, si no te destruyen el cuerpo antes de nacer te destruirán la mente y la ilusión de vivir cuando hayas nacido porque esta izquierda es parte de quienes, desde el mundo mercantil, se han cargado las disciplinas y metodologías para que los vivos entiendan la vida una vez que han nacido y de esa manera puedan dar gracias por haber venido al mundo. Ese es el fondo de la cuestión, la verdadera razón por la que quizás no valga la pena nacer o por la que tengamos la obligación de destruir a estos farsantes. Pero si así fuera que lo dijeran quienes están en camino de ver las luces y las sombras de la existencia. Seres en sí con dignidad propia.