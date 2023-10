No hay doble moral en las derechas con Palestina

Los analistas de izquierdas están acusando estos días a los políticos de derechas y a sus periodistas de tener una doble vara de medir en el tema de Palestina. Mientras que los ataques de Putin son crímenes de guerra o los actos de Hamas son terrorismo, las invasiones de Israel son incursiones y sus acciones militares no son crímenes de guerra sino respuestas justas a los ataques recibidos desde Hamas. Además, los inocentes que mueren, parece como si en el caso de Palestina fueran menos inocentes que si asesinan a un niño, mujer o anciano judío.

Como políticos que son, cuando se ven presas de estas aparentes contradicciones aflojan un poco la contundencia y algunos hablan de condenar todo tipo de violencia, venga de donde venga. Yo creo que no hay doble moral ni nada parecido, simplemente las derechas, sus políticos, comunicadores y periodistas, han tomado un camino en la vida y eso conlleva unas conductas concretas, incluyendo daños colaterales. Cuando se posee el poder mundial no se puede andar con chiquitas, todo es grande, todo cuesta trabajo, mantener ese poder exige un comportamiento concreto, ¿quién ha dicho que la vida sea bella y noble? Lo bello y noble es lo que estoy haciendo yo ahora: estoy sentado escribiendo gracias a que me ha tocado nacer donde he nacido y gracias a que no tengo que preocuparme de que nadie me vaya a arrebatar mi poder mundial sobre los objetos y las personas del mundo, los hacen otros, mis poderosos otros. Es más, si ese poder se lo arrebataran a las derechas, a mis derechas, tal vez yo no podría escribir así, puedo hacerlo porque las derechas, para seguir dominando, me dejan hacerlo, este artículo -y otros- solidifica a las derechas en el poder puesto que pueden presentarlo ante la opinión pública como un ejemplo de tolerancia de la que carecen sus enemigos, los que amenazan a Israel o la autocracia de Putin, declarado criminal de guerra por la justicia de mis derechas. Así me dominan mis derechas, dejándome libre, dentro de un orden.

Veamos. La historia -o la farsa- empieza en 1944. Las potencias capitalistas que iban a cargarse a los nazis se reúnen en Bretton Woods (USA) y ordenan el mundo: ONU, FMI, BM, OMC -que entonces no se llamaba así- y años después la OTAN. Todo a medida de EEUU que impone el dólar también como moneda dominante. Los liberales digamos que vencen entonces a los neoliberales que se quedan esperando su ocasión. En 1945 EEUU le lanza dos bombas atómicas a Japón y aquí paz y después gloria. Eso, más la victoria sobre los nazis, es como si en una pandilla de jóvenes hay uno que da las patadas más fuertes, defiende a los amigos menos fuertes frente a los más fornidos y entonces los otros se acojonan y lo consideran el jefe de la banda. A la opinión pública se la va contentando a través de facilitarles el consumo, controlando los medios de comunicación y ahora con los “juguetes” digitales. A Israel se la instala en un casoplón en 1948 echando a los propietarios del solar. Y eso es el mundo, mercado, mercado, mercado, gestionado por unos pocos que discuten, condenados a entenderse.

A partir de entonces “quien no está conmigo, está contra mí”. Tienen ustedes libertad, pero con líneas rojas, como toda libertad. Las derechas deben defender su orden -que es el nuestro, el de los burguesitos y el de los progres de salón-, si encima la URSS se viene abajo es que la victoria ha sido total. Entran en acción -ya descarada- los neoliberales. “Todo el poder para el mercado”, el que toque el orden se va a enterar. Y se entera. Si hay mucho ataque por parte de las izquierdas o de quien sea se modera el lenguaje, se declaran treguas, pero el orden de fondo sigue siendo el mismo. El yanqui y sus sacerdotes deben dominar al mundo según sus intereses. Hasta ahora, creían que sin la URSS habían ganado la partida. ¡Sorpresa! No es así, a largo plazo tal vez sea al revés. Mientras tanto, a decir lo que ellos quieran, el que no lo haga ejerce la libertad de expresión concedida por ellos -a la fuerza, pero concedida-.

No hay doble moral, lo que hay es un pensamiento fuerte frente a un pensamiento anémico, místico, de los analistas progresistas. Todos deben morir si no piensan como ellos, todos debemos o podemos morir. Este es el mundo que nació con dos bombas atómicas y que puede terminar cuando le caigan encima dos mil bombas atómicas. Es el único lenguaje que parece entender. ¿Dónde está la doble moral? Es al revés, es morir por defender unos ideales. Por 25 pesetas, ¿qué tiene que mojarse el que quiere peces? Un, dos tres, responda otra vez...