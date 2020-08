¿No hay mal que por bien no venga?

A lo mejor es verdad que vamos a ser capaces de sacar algo positivo de todo esto del coronavirus, por duro que esté siendo. Pero todavía tendremos que sufrir un poco más para que acabemos de enterarnos de que es imprescindible que hagamos entre todos un mundo mejor. Creíamos que estábamos en un sistema ideal, con libertad, derechos fundamentales asegurados, una sanidad incomparable y sin nada que amenazara nuestra felicidad. Pues va a ser que no. Están saliendo cada día al aire nuestras vergüenzas y los fallos del sistema. Para empezar, eso de que estábamos a la cabeza de Europa en tantas cosas, parece que no era cierto. Por ejemplo, en la sanidad pública, que la teníamos como la joya de la corona y ya hemos visto que ha hecho aguas por todas partes en cuanto la hemos puesto a prueba con el Covid-19. Solo un esfuerzo sobrehumano de los grandes profesionales de nuestra sanidad ha evitado una verdadera catástrofe, y no es que le reste importancia a la cantidad de muertos y familias destrozadas que ha habido y que está habiendo aún, porque esto no ha acabado todavía. Pero ha podido ser mucho peor. Cuando ya estábamos presumiendo de lo bien que lo habíamos hecho, como si hubiera terminado la pesadilla, otra vez estamos a la cabeza de Europa en contagios y de nuevo hay un enorme descontrol en casi todo. Por tanto, estaremos de acuerdo en que no éramos tan buenos como pensábamos. Sobre todo, como pensaban nuestros políticos. El presidente del Gobierno hasta se fue de vacaciones a dos paraísos distintos para celebrar lo bueno que es y el culito tiene. Se ha tomado más días que el pasado año, con la que tenemos encima. Pensábamos también que teníamos el país más acogedor y solidario del mundo, donde cabíamos todos, pero cada día aparecen noticias de que tratamos a patadas a los inmigrantes y temporeros, en ocasiones explotándolos de una manera miserable. Es imperdonable que en un país, el nuestro, de jornaleros, temporeros y emigrantes, ahora tratemos así a los de fuera. Todo esto ha salido a la luz pública gracias a la pandemia, y lo que queda por salir todavía. Pronto sabremos los nuevos ricos que van a surgir de esta crisis tan brutal, como salieron en la anterior. El capitalismo es insaciable, pero también está haciendo aguas y los ciudadanos vamos a reflexionar seguramente sobre esto porque estamos viendo claramente que hay cosas que tienen que mejorar por el bien de todos, como la educación, el cuidado del ecosistema, el transporte, el despilfarro de las administraciones y, sobre todo, la escasa preparación de la clase política en general. Una vez que todo esto haya pasado habrá que echar desde las urnas a esta plebe, porque otra de las cosas que hemos descubierto es que nos merecemos algo mejor que lo que tenemos. ¿No hay mal que por bien no venga?