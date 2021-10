El gobierno pretende incrementar el presupuesto para salud mental, para evitar esa peste de los suicidios en nuestro país. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España. Solo en 2019 se suicidaron 3.671 personas. Y la cosa va en aumento. Pero supongo que para toda esa gente que no ve más allá de sus propios problemas, es decir, que no ve problemas hasta que los tiene encima, también la salud mental será una tontería para tapar otros problemas de más enjundia: la patria, la bandera, la gente de orden, qué sé yo.

Hay más muertes por suicidio que por accidente de tráfico, o sea, un auténtico escándalo silenciado en este país. Y no hay que estar loco para suicidarse. Se suicida gente de toda condición y circunstancias, incluso quienes no deben nada y pagan la luz con normalidad. El problema es muy otro y lo conocen de sobra en los muy desarrollados países del Norte, por ejemplo.

La salud mental, que es salud al fin y al cabo –salud del cuerpo y salud del alma se complementan irremisiblemente- no puede ser la hermanita pobre de la salud. De nada nos está sirviendo este culto al cuerpo mientras se nos pudre el alma. Y atajar ese problema es responsabilidad de todos, empezando por el gobierno y terminando por la consideración de que en cualquier centro de salud, la salud mental no debería ser algo periférico.