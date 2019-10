No hay tonto bueno. En el Parlament tampoco

Hoy, efectivamente, es 1 de octubre. Ningún otro día de este año lo ha sido ni lo va a ser. Hasta el próximo año 2020 no viviremos otro 1 de octubre. Sin embargo, tengo la sensación de estar viviendo un 1 de octubre eterno; desde el del año 2017 parece que no haya dejado de serlo. ¿Recuerdan ese día? Exacto, fue cuando unos cuantos se pusieron a jugar a ‘la democracia somos nosotros y hacemos lo que se nos pone en las narices’.

Si leo el periódico, siempre encuentro una noticia relacionada con el independentismo catalán; si escucho la radio no faltan las referencias a ese referéndum soñado y legal que nunca llegará; miro el televisor y veo imágenes del Parlament hecho unos zorros (como siempre desde hace un par de años); quiero perder un rato mirando las redes sociales y me enredo leyendo discusiones sobre el cataclismo que genera el fascismo opresor del Estado y lo guay que es la democracia a la catalana.

Si el problema fuera que el que escribe estuviera instalado en un constante déjà vu esto sería una anécdota y poco más, pero me temo que somos decenas de miles los que pensamos que esto del independentismo y su confrontación con el Estado es una espiral absurda, tóxica y muy, muy, aburrida. Tanto es así que descubrimos que un grupo de los conocidos como CDR son potenciales terroristas y nos da bastante igual. Es tal el hartazgo que ya nada se coloca en el hueco de lo importante.

Tanto en Cataluña como en el resto de España, lo que sucede alrededor del nacionalismo separatista de Cataluña causa cansancio y tedio. Si el president de la Generalitat demuestra ser muy tonto, no pasa nada (olvidamos algo que mi abuela, que era analfabeta y nació en el siglo XIX, ya decía: no hay tonto bueno; una frase que algunos utilizan ahora como si hubieran descubierto los confines del universo queriendo parecer graciosos). Si la fractura social es considerable, no pasa nada. Si se escuchan tambores de guerra que anuncian disturbios callejeros y una presión brutal en las calles no pasa nada. Es tal el aburrimiento que causan los independentistas que da igual que unos tarados estén manejando explosivos y tengan un plan para ocupar el Parlament. Parece que nada de lo que ocurra en Cataluña le interese a nadie.

El 1 de octubre, el símbolo que fue, se ha desgastado. El mal uso acaba con cualquier cosa de este mundo.