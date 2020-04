¿No nos estaremos pasando?

No sé hasta qué punto es bueno que salgan todos los días por televisión esas escenas en las que enfermeros y enfermeras, médicas y médicos, despiden entre aclamaciones y aplausos, como héroes, a personas que han vencido al coronavirus o que se van a sus casas a recuperarse del todo. Lo digo por los familiares, miles de ellos, de los contagiados que no han logrado vencer al virus y que en muchos casos se han ido sin ni siquiera tener al lado un familiar y seguramente ahogados por no contar con un respirador después de haber cotizado cuarenta años a la Seguridad Social.

¿No les parece que esas escenas de euforia son un poco crueles, aunque seguramente tengan algo de positivo? Hace unos días vi cómo un señor contaba en una cadena de televisión que llevó a su padre a un hospital con síntomas de tener coronavirus, que se lo llevaron dos enfermeras y que ya no volvió a verlo, ni vivo ni muerto. Ni siquiera a través de un cristal y con todas las precauciones del mundo. Evidentemente, huelga decir que no soy un experto en epidemias, como no lo son los miembros del Gobierno, que estarán asesorados por científicos y virólogos.

Me cuesta aceptar que sean sicópatas y entiendo que son medidas necesarias para evitar muertes. Pero lo de los homenajes diarios a quienes han vencido al bichito, no son necesarios, salvo que el equipo de sicólogos que asesora al Ejecutivo lo recomiende para ilusionar a la población en un momento verdaderamente delicado en lo emocional. Me han sorprendido algunas de estas escenas, en las que los sanitarios despedían a los enfermos dados de alta con el “sí se puede”, el eslogan de Podemos. En cambio no me ha sorprendido nada que en La Sexta repitan hasta la saciedad esas escenas que tanto les estarán gustando a Iglesias.

Bastaría con dar cada día las cifras de las personas que vencen al virus, dejando los homenajes para cuando no haya tanto dolor y tantas muertes y hayamos enterrado como Dios manda a las criaturas que han muerto sufriendo tanto y que esperan en una morgue a ser sepultados.