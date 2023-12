No poder cobrar el premio de la Lotería de Navidad

¿Seguimos siendo millonarios en salud? ¿Por tener la familia mejor que jamás haya habido sobre la faz de la Tierra? ¿Seguimos viviendo en una casa apañada? Pues, entonces, ¡felicidades, queridos!

Había soñado esta noche que hoy sería millonario, de los millonarios de toda la vida (en pesetas, por cierto, porque ahora no eres millonario ni tocándote el primer premio de la Lotería de Navidad). Había soñado que mi número aparecía en pantalla (en la de la tele del sueño, en blanco y negro), que tenía el décimo en la mano y lloraba de alegría. Pero una mano negruzca, esquelética e inmensamente fría me robaba mi jubilación. Pude ver cómo mi décimo se alejaba, cómo mis pies se ponían en movimiento y cómo lograba dar alcance a la mano y al décimo, a un montón de euros brillantes. Más tarde, las cosas se fueron complicando y no pude cobrar el premio. Que si el diluvio universal, que si un terremoto mundial, que si un meteorito en Asia... En fin, que no pude llegar a tiempo para cobrar mi premio porque el décimo caducaba a los diez minutos y llevaba soñando más de siete horas. Por fin, he despertado. Ni bañado en sudor, ni jadeando, ni incorporándome con rapidez con los ojos muy abiertos. Debe ser que tengo asumido que el dinero y yo somos como el agua y el aceite.

No pasa nada por ser razonablemente pobre. Tampoco cambia mucho la cosa por tener una pasta en el banco o en un paraíso fiscal. Terminas engordando sin querer, tomando pastillas para dormir, con las lágrimas en los ojos viendo películas y pensando que esa historia tan bonita que nos cuentan no la viviremos en la vida. No pasa nada que no pasara ya ayer o que vaya a ocurrir mañana mismo. Ser razonablemente pobre te permite tener pegados los pies al suelo, no perder contacto con la realidad, disfrutar de esos pequeños caprichos que tanto cuestan conseguir, y vivir con intensidad cualquier cosa que haces. Siendo pobre no puedes tener la actitud de millonario porque si lo haces te conviertes en un imbécil. Razonablemente pobre y pareciendo pobre es como se lleva mejor la carga.

¡Feliz Navidad a todos los que podemos soñar que no podemos cobrar el premio gordo de la Lotería porque sabemos que la vida es guay! Y a los millonarios también.