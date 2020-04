No saber contar a nuestros muertos; no saber proteger a los vivos

No creo que sea el único que asisto estupefacto al espectáculo lamentable que nos están ofreciendo desde el Gobierno central y los distintos Gobiernos autonómicos.

Ahora resulta que no saben contar el número de personas que han perdido la vida a causa de la Covid-19. Y sea la causa que sea que se lo impide, todo resulta desastroso, vergonzante y pavoroso.

¿Qué es eso de que existen discrepancias en el recuento de fallecidos entre las distintas autonomías? Pues es muy fácil: cada fallecido a causa de la Covid-19 se suma. Si una persona fallece en casa suma uno, si muere en el hospital suma uno, si muere en una residencia de mayores suma uno del mismo modo. ¿No saben si las personas mueren de una cosa u otra? Peor todavía. Que a estas alturas estemos instalados en el territorio de falsear datos, de ocultar una tragedia que afecta a todos por igual, o de no poder realizar las pruebas necesarias, es patético.

Pero, también, resulta que decenas de miles de mascarillas (muchas de ellas distribuidas en Andalucía) no deben ser utilizadas por los sanitarios puesto que no reúnen las garantías necesarias. Es decir, desde hace días, los sanitarios están poniendo en juego su salud sin saberlo (que es mucho peor que si se sabe porque no adoptas medidas extras para evitar contagios).

El número de fallecidos puede ser bastante mayor. El número de contagios puede ser inmensamente mayor. También el de recuperados (¡algo es algo!).

¿Nadie piensa dimitir? ¿Nadie piensa hacer un mínimo de autocrítica? ¿Será alguien capaz de decir la verdad para que los españoles puedan construir un criterio y reflexionar a partir de ese momento con todo lo necesario a mano?

Con el confinamiento, los españoles hemos cambiado nuestra libertad por nuestra seguridad. Hemos perdido libertades y eso es muy, muy, peligroso y más si el Gobierno está lleno de principiantes y mediocres. No hemos ganado ninguna seguridad puesto que ya nos dicen que el coronavirus volverá en invierno (parece ser que según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, eso es muy probable). El riesgo en esta vida existe y no hemos pensado en eso al obedecer como corderitos sacrificando todo nuestro universo; un universo que ya nunca será igual. No podemos salir a correr o a pasear con responsabilidad, no podemos ejercer nuestra libertad y no está claro que esto sirva de algo. Ni siquiera está claro que sea legal puesto que el estado de alarma no permite arrestos domiciliarios como el que vivimos.

En fin, lo importante es que estamos perdiendo mucho y los que están pilotando no saben contar o no quieren contar bien; ni saben comprar; ni, por supuesto, saben gobernar. Eso sí, al hablar en el Congreso de los Diputados, parecen ángeles de la guarda a pleno rendimiento. Deben creer que utilizar un tono casi clerical les hace mejores y más creíbles.

Por cierto, esta columna se puede leer del mismo modo pensando en cualquier político actual al frente del Gobierno. Cambien a Sánchez o Iglesias por Casado o Abascal y da igual. Todo sirve.