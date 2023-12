No se ponga malo en estas fechas o la aventura de la salud

Soy cliente de la sanidad pública, como la mayoría de ustedes, y además trabajo en el mismo sector de la salud, en concreto en atención primaria. Así que por partida doble me atrevo a opinar en el presente artículo de lo que percibo en el actual estado de cosas de la administración sanitaria. El caso es que cuando llega estas fechas navideñas me echo a temblar pensando que mi familia o yo mismo nos pongamos enfermos de gravedad. En concreto todavía me acuerdo de las horas y horas que tuvimos que esperar a una ambulancia medicalizada el año en que a mi madre le dio un ictus por estas fechas o del tiempo que estuvo ingresada en planta hasta que volvió la neuróloga de vacaciones.

La falta de facultativos, enfermeras o de otro personal en general debido a sus permisos bien merecidos en vacaciones navideñas más el cierre de centros de salud por la tarde, obran en contra de la salud por mucho empeño que el S.A.S tenga por garantizar la continuidad asistencial en los citados momentos. Ya ni que decir sobre los problemas de las desesperantes esperas de las pruebas complementarias así como de las primeras consultas de especialistas (y ya no hablemos de las revisiones), las demoras de intervenciones quirúrgicas o la saturación en las consultas de urgencias. Mucha gente sabe de lo que estoy hablando.

La patata caliente de la sanidad pública no para de echar humo en Andalucía y en España en general por su saturación, por la escasez de profesionales médicos en el relevo de la generación boomer o por la falta de atractivas condiciones laborales en muchos casos. Por mucho dinero que se inyecte al sistema aquél se acaba perdiendo en taponar múltiples heriditas. Ya dije en su momento que hacen falta, en mi opinión, además del “euro” buenos gestores y eficacia en la administración de los servicios sanitarios. Permítanme, pues, que en este sentido me refiera a la atención primaria que es la actividad que vivo todos los días.

Soy consciente desde mi puesto de administrativo de que muchos enfermos tienen dificultad para acceder a las agendas de los sanitarios, especialmente la de los médicos. Ni que decir de la dificultad que tienen ustedes para que le cojamos el teléfono. En este sentido ¿sabía usted que el profesional que tiene ese cometido, al menos en mi centro de salud, también atiende colas y colas de personas al mismo tiempo que coge una o dos líneas de teléfono? Soy testigo también de como habitualmente la gente que acude en persona al centro con problemas importantes de salud se mezcla con otra con enfermedades leves. Y todas ellas además con el personal que demanda trámites administrativos, como las solicitudes o renovaciones de partes de bajas. Y ya para colmo están los que no han podido coger la llamada de su médico porque estaban en la ducha o en el water. En definitiva todo este cóctel de ingredientes diversos repercute en las necesidades importantes de salud porque acaban pagando justos por pecadores y, si me lo permiten, minando la triste salud del administrativo del mostrador aspirante a humanoide clasificador-solucionador de problemas.

Soy consciente de que en los tiempos que vivimos todavía hay usuarios, sobre todo las personas mayores, que no saben manejar el ordenador y acceder a los portales de salud para pedir día con su sanitario. También de que cuando no hay citas a la vista la solución es acudir al ambulatorio para reclamarlas, pero también sé de otros más jóvenes que tienen cierta “morriña” de coger el ordenador bien por falta de tiempo bien por no acabar de entender las aplicaciones informáticas o por sus averías frecuentes. En este sentido conozco centros de salud y hospitales que tienen una máquina de ordenador para pedir citas; agilizan por tanto los trámites y es una oportunidad para enseñar al público no solo los referentes a la salud sino los de la seguridad social.

Después de la huelga reciente (todavía alguna no resuelta) de los médicos, la administración ha hecho un esfuerzo por mejorar el estrés de sus agendas. Es decir donde antes se podían añadir bises o incluir más pacientes de la cuenta, ya no es posible. Ahora el frente de las urgencias pasa por una consulta de urgencia médica diaria con un “triage” previo de enfermería. Se trata de que la misma enfermera active el circuito de la asistencia procediendo con las enfermedades de tres maneras: o solucionando los problemas con sus competencias, o derivando al médico de guardia los casos necesarios o simplemente redirigiendo al enfermo demorable a la agenda normal de su médico de familia para que le haga un seguimiento. Es decir a la propia carga asistencial de la sanitaria también se ha añadido el peso de decidir si algo puede o no puede esperar, la obligación de cumplir unos objetivos de la organización y en no pocos casos los conflictos con los médicos por la pertinencia o no de cierta actuación sanitaria con el paciente. Amén de que a pesar del aumento de contratación de enfermeras la mayoría son jóvenes y carecen, como es normal, de la experiencia suficiente. Bueno, son cuestiones internas en definitiva pero afectan a un ciudadano que después de esperar lo suyo en el triage y contar sus padecimientos al enfermero deben repetir la misma monserga al médico, cuando aquél no puede resolver su problema de salud. En definitiva hace falta mucha comprensión hacia el usuario y mucha colaboración entre los estamentos sanitarios porque la gente se inquieta mucho por estos desajustes y la salud se encrespa.

En conclusión la misma Gracita Morales volvería a decir “cómo está el servicio” refiriéndose a la sanidad de Andalucía, que es la que nos toca. Ciertamente hay mucha humanidad que intensifica el padecimiento de ciertas afecciones que no son tan importantes frente a otras que sí realmente las son. En todo caso la salud es un derecho de todos pero muchas enfermedades, sobre todo las mentales, son el producto de los signos de nuestros tiempos: calamidades, nuevas amenazas de virus y guerras conocidas... Todo ello proyectado con mucha intensidad en los medios de comunicación y en las redes. Y mientras tenemos en el horizonte una sanidad pública necesaria que quiere funcionar pero que tiende a colapsarse en algún punto de la cadena frente a la privada que, al fin y al cabo , es un negocio.

Finalmente un consejo para usted y los suyos: sigan sanos y tengan en cuenta que las plataformas de TV de pago y una Navidad sin estrés y desmesura, nunca fueron tan necesarias en estos tiempos.