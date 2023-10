¿No se puede pensar por uno mismo?

Los medios se empeñan en hacerme pensar como ellos quieran. Para ellos no hay tonalidades grises, o estás con ellos o estás contra ellos y, como crean la opinión pública, tampoco puedes expresarte con libertad en una reunión cotidiana si no superas el miedo a “señalarte”. Así nace una sociedad esclava del temor. Los medios -uno por uno, no en conjunto- parecen otra religión, parecen sectas lavando cerebros, parecen sectas destructivas de la libertad de pensamiento y del pensamiento académico, algunas universidades públicas están tomadas por la mal llamada izquierda, las privadas no son exactamente universidades porque, de entrada, poseen aspectos incuestionables y en el conocimiento y en la ciencia todo es cuestionable, de lo contrario el ser humano no hubiera avanzado como lo ha hecho y lo ha hecho a base de que bastantes genios hayan sido ignorados en vida y hasta quemados vivos.

En Barcelona hubo una manifestación constitucionalista con decenas de miles de personas. Un éxito. La organizaron el PP y Vox y los medios derechosos eso no lo admiten. Entonces, ¿quién la organizó? Todos sabemos que detrás de plataformas e instituciones varias está la política, hasta los familiares de las víctimas del terrorismo se dividieron por simpatías políticas de una u otra España. La manifestación de Barcelona ha sido cosa del PP y Vox que defienden sus principios y hacen bien en perder un miedo que no van a perder. Decenas de miles de personas a la calle, centenares de miles si lo desean. Tan difícil no tiene que ser medirlo, basta con calcular cuántas personas pueden caber en los metros cuadrados que ocupó la manifestación para no hacer el ridículo con las cifras. Decenas o centenares de miles de personas en la calle. Pero si dentro de unos cuantos domingos deciden salir los del otro bando seguro que reúnen al mismo número o uno mayor. Como están ocupados en conservar el poder -que es su obligación- no lo harán y además sostienen que ellos también van a respetar la Constitución. A ver qué pasa.

Hamas ha lanzado un ataque contra Israel. ¿Qué tengo que pensar? Tome nota, plumilla. Hamas es un grupo terrorista, Israel es una gran nación que no ha roto un plato desde 1948 cuando le regalaron un país con Estado los vencedores occidentales de la Segunda Guerra Mundial por haber sufrido el holocausto y porque La Biblia dice que aquello es la Tierra Prometida al pueblo elegido por Dios. Eso le da derecho a llevar desde 1948 masacrando palestinos que estaban allí, en aquel mismo lugar, palestinos que no tienen Estado ni medios de comunicación que enseñen en Occidente sus desgracias menos cuando llegó la televisión qatarí Al Jazzera que sí lo hace pero no lo vemos aquí. Si pienso así soy un antisemita. Y ahora tomen nota de lo que también pienso: los Reyes Católicos jamás debieron expulsar a los judíos, presionados por sus consejeros católicos reaccionarios. Con los judíos aquí España hubiera sido mejor. Prefiero a los israelitas antes que a los islámicos, sean o no palestinos, pero eso no da derecho a ejecutar un nuevo holocausto desde 1948 con nuestra complicidad.

Ucrania. ¿Qué debo pensar? Lo de siempre. No estoy de acuerdo, Ucrania está condenada a no ganar la guerra, el nazismo está allí, si no la ha perdido ya es porque Rusia no es Israel que bombardea cualquier cosa y a cualquier ser que se mueva. Israel tiene una aviación occidental y la bomba atómica mientras que Hamas no es ni un ejército ni nada. Y si Occidente decide equipar a Ucrania con material nuclear Rusia reaccionará y la guerra la perderemos todos, todos. A diario utilizan la inflación políticamente unos contra otros sin acudir al contexto bélico que es el principal causante. Sánchez y Feijóo la apoyan.

Eso y otras muchas cosas fuera del guion pienso, he dicho multitud de veces que la izquierda que tenemos no es tal y que las derechas son las herederas de la España que se vino abajo por ignorar las mentalidades ilustradas y los avances del siglo XIX. Vivo en una ciudad donde los ilustrados lo pasaron muy mal, se largaron casi todos, una ciudad que aún huye de la ilustración y sigue siendo una mala madrastra para una parte de sus hijos más preclaros y atrasada en mentalidades. Pido más, me pido más a mí mismo, en primer lugar. Y cuando abro un diario aspiro a algo más que a leer en primer lugar los premios de la bonoloto y los sucesos.

Pocos amigos haré pensando por mí mismo, pocos premios me darán unas tribus y otras. Pero tendré nada menos que el premio de fidelidad a mí mismo y a quien desee pensar por sí y para sí. Ya no le pido el carnet de identidad a nadie.