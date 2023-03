¡Vaya chasco! Ahora resulta que no somos gente de bien. Los que trabajamos durante años para poner un plato de comida en la mesa, los que no tenemos gürtel, ni kitchen, ni púnica, ni sede, ni caja “B”, ni sobre sueldos (también en “B”), ni nunca lo hemos intentado incluso aunque la ocasión haya pasado ante nuestros ojos, no somos “gente de bien”. Hay que ver estos políticos de tres al cuarto y sus defensores como manejan el idioma sin tener ni idea de semántica, ni de gramática, ni de nada que suponga un mínimo de cultura. Para ellos no somos “gente de bien” porque el PP nunca ha gobernado para nosotros. Ni el PP ni el PSOE, que conste. Pero ahí intentan salvarse, sacar la cabeza, ser vistos “gente de bien” los indignos que han tenido el descaro de vivir a costa del presupuesto administrado por un partido, para ahora defender y pasarse al bando contrario, que no es contrario al otro partido sino al bienestar de casi cincuenta millones de personas, porque su objetivo y su obsesión es defender a las multinacionales, a las eléctricas, a las grandes constructoras, al “gran patrón” de los empresarios que no abre el pico cuando los panaderos se embolsan el importe del IVA que el gobierno no les está cobrando. Lo peor que le puede ocurrir a un ser humano es la indignidad de defender injusticias, es que de tanto egoísmo se convierta en una masa amorfa y busque ser “gente de bien” a ver si ganan estos y puede seguir chupando del presupuesto.

A partir del voto de su partido y el discurso del Sr. Feijoo, es muy fácil dilucidar para quien gobernaría y a quien beneficiaría, es decir, quienes son para él “gente de bien” si llegara a la presidencia del gobierno. Nunca ha defendido las pensiones. Nunca han reclamado a los bancos la devolución de las subvenciones recibidas durante la crisis creada por la propia banca para quedarse con las cajas de ahorros y concentrar en sus manos todo el dinero físico, que ahora pretenden no mover, forzando la prohibición de pagar con él, aunque discuten a quien darán tarjeta ya quien no. Siempre contra las subidas de salarios, incluso cuando la gran cúpula empresarial obtiene beneficios multimillonarios y la mayoría de los empresarios aumentan su porcentaje de beneficios con la subida de precios o cuando, como ya se ha comentado, se embolsan el importe del IVA que deberían deducir a sus clientes. Aunque, al tiempo, cuando el IVA sea repuesto volverán a subir precios porque entonces repercutirán en el cliente lo que ahora no le han deducido, pues se lo han quedado ilegalmente. ¿Quién puede confiar en ese gobierno si desgraciadamente llegara a serlo? Los indignos que esperan obtener algún beneficio adicional o esa clase reptadora que apoya y defiende su propio perjuicio; quienes en esta lucha de clases —que los super millonarios afirman haber ganado— se han puesto de parte de sus depredadores.

Mientras haya gente así, gente capaz de traicionarse a sí mismos, de ocultar —o intentarlo— los desmanes y la corrupción de aquellos a quienes cosidera “los suyos”, incluso cuando “los suyos”, los que le mantuvieron fueron los ahora combatidos por ellos mismos, mientras haya gente así no podrá haber un gobierno justo en España. Las eléctricas seguirán en su arbitrariedad de servicio y facturación, los bancos seguirán haciendo crecer sus beneficios con los peores servicios de la historia. Y la sanidad y la enseñanza serán privatizadas plenamente para “pagar favores” anticipadamente a las multinacionales que luego les abran sus puertas giratorias. A ellos, a los gobernantes. No a quienes apoyan y encumbran a los aspirantes a gobernantes, pobres y despreciables desgraciados que apoyan a sus mayores enemigos y mejoran sus beneficios a costa de su propio perjuicio y el que provocan a sus semejantes.