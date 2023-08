«No te metas en política»

Mi madre vivió la Guerra Civil de 1936 en Arahal, donde fue especialmente cruenta. Vio cosas horribles y se ponía mala cuando yo aparecía por casa, en los setenta, con pasquines del Partido Comunista de España (PCE) o el Partido de los Trabajadores de Andalucía (PTA), para esconderlos. “Un día de estos te van a matar”, me dijo varias veces, y no me mataron. Gracias a estar en la izquierda que luchaba por los pobres nos arreglaron Padre Pío y La Plata, donde viví años. Nunca quise tener carné de ningún partido político, ser militante, y sigo pensando lo mismo. Pero no logro desconectar de la política porque la llevo en la sangre, como llevo el cante jondo. Me duele la política y la vivo con pasión, como se vive el cante grande.

Actualmente tengo muy mala opinión sobre la clase política española y me cuesta ser objetivo a la hora de escribir. Políticamente, en estos momentos, nuestro país es una caca de vaca. Lo siento, pero no creo en eso que dicen algunos de que estamos viviendo un momento político ilusionante. Puede que sí, que toda esta locura de ahora pueda ser vista de manera positiva dentro de medio siglo. No lo dudo, pero en el fondo pienso que de todo esto va a quedar sólo el amargor de una frustración: la de que por una vez, los dos grandes partidos del país se entiendan para evitar que nos gobiernen populistas, independentistas, proetarras y un golpista fugado de la Justicia. Para empezar, que se olviden de lo que han robado y que no vuelvan a mangar más, porque todo viene de ahí.

Hoy puede ser un día negro en la historia de la política española y parece que nadie piensa hacer nada para que no suceda lo que va a suceder. El problema no es que pueda gobernar Pedro Sánchez otros cuatro años, que todo indica que será así. El problema es que si ya gobernó con el personal que lo hizo, lo que viene ahora es mucho peor. Sólo el hecho de que pueda decidir quién nos va a gobernar un señor que odia a España y que quiso romperla, es para darle una patada en el culo a la clase política al completo. ¿Cómo se puede encajar algo como esto sin cabrearse y mandarlos a todos al basurero? Pero lo que más me cabrea es que se diga que esto es lo que quieren los españoles. No, no conozco a ningún español que quiera esto. Ni de coña.

Que un socialista, con lo que el PSOE significa en la historia reciente de España, quiera gobernar sin haber ganado las pasadas elecciones -no las ganó-, y que para hacerlo vaya a meter tanto forraje, de nuevo, en el Gobierno, es para olvidarse de la política y escribir sólo de flamenco, que es lo que me piden muchas personas a diario. Al fin y al cabo, soy lo menos que se despacha en la politología patria. Que siento la política, sí. Que como ciudadano tengo derecho a escribir de lo que me dé la gana, totalmente cierto. Pero mi opinión en política no tiene ningún peso y me planteo dejar de opinar sobre este ganado, salvo que en El Correo quieran que siga en el tajo político. Esto empieza a darme asco.