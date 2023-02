No tienen quien les escriba

Devotos y nazarenos son dos piedras angulares de nuestra Semana Santa que sobreviven semiocultas en el actual panorama cofradiero. Recuerdo que de pequeño era obligada la visita al Salvador con mi madre para orar ante el Señor de Pasión en días de compras o gestiones por el centro. Y acudir de su mano algún día de la novena en una fría noche de enero. Momentos y expresiones asentados por los años hacia una imagen venerada en los que no mediaba otra obligación formal más que el amor y la cercanía con lo más sagrado para cada corazón. Citas que los muchos devotos sin más de nuestras imágenes aguardaban para estar, en lo posible, cerca de la efigie santa que les llamaba y les atraía hacia Dios y sus misterios. Nada más y nada menos.

Escribo sobre la figura antigua de los devotos como el primer escalón del fervor y la devoción hacia nuestros iconos sagrados. Este ejército, grande o pequeño según los casos, que visitaba las iglesias o capillas en cualquier momento del día, entremetiéndolo con sus obligaciones y tareas cotidianas: mercado, oficina, médicos..., que se arrodillaba o sentaba frente al imán de tantas oraciones solitarias o acompañadas por su más íntimo círculo familiar, que encendía una vela de promesa o dejaba unas flores. Que acudía con sencillo fervor algún día de los cultos, a los besapiés o besamanos, a escuchar misa algún domingo ante su presencia, que adquiría por poco dinero estampas que les acompañaban en las carteras, en las carpetas, en los despachos o en las cocinas, como hilos invisibles e irrompibles que los unía con las imágenes de su amor. Amor a prueba de años, de recuerdos y emociones, de distancias y de naufragios en la vida.

Personas que elegían sus templos para las celebraciones de momentos especialmente significativos: cuántos bautizos, primeras comuniones, y matrimonios cerca de las imágenes de la devoción de cada cual. Y, llegada la hora de la muerte, también para las exequias y misas de difuntos, como queriendo compartir el final de su amor con lo más cercano. Y que el día de la salida procesional optaban entre la contemplación respetuosa del paso en la calle o el prudente acompañamiento por fuera durante una buena parte del recorrido. En algunos casos, tras muchos años de devoción se daba el paso de ingresar como hermano de la cofradía, para oficializar de alguna manera la relación y contribuir al esplendor de su veneración y culto, pero en otros muchos no hacía falta. Los devotos, y devotas, estaban ahí, en ese primer nivel del afecto hacia nuestras imágenes sagradas durante el año, durante muchos años, como un discreto círculo de amor y devoción siempre presente.

No sé si con el crecimiento actual, a veces exagerado y superficial, del mundo cofrade, quedará algo o mucho de todo esto. Quiero pensar que sí y que todavía existe entre nosotros, que no ha desaparecido del todo, este sentido devocional y reverencial antiguo hacia nuestras imágenes sagradas -sus visitas, oraciones y cultos-, aunque en demasiadas ocasiones parezca como derrotado y en retirada ante las “nuevas devociones” fundadas y expandidas sobre lo accesorio y lo externo: “devoción” hacia la forma de llevar los pasos, al sonido de las músicas que los acompañan, al runrún de las redes sociales alejadas de la oración y el silencio de los altares y capillas, a los carteles, pregones y conciertos sin demasiado ton ni son.

En muchas ocasiones los devotos, sus hijos o familiares, se hacían nazarenos e integraban en las filas de la cofradía de sus amores. Se abrían entonces al mundo de las túnicas, de las papeletas de sitio, del tramo ascendente que se ocupaba según van pasando los años... Este de los devotos es uno de los afluentes, junto a las familias y al barrio o entorno del templo, que forman el gran río de los nazarenos anónimos que pueblan nuestros cortejos procesionales, ocupando su sitio sin mucha más contrapartida que una mirada y una oración fugaz antes de salir y al regresar al templo ante las imágenes que acompañan por las calles. ¿Qué menos que pedir eso al realizar una, en muchas ocasiones, larga y sacrificada estación de penitencia portando un cirio, cruz o insignia?

Todos estos cientos de cirios y cruces que preceden y escoltan a nuestros pasos con escenas de la Pasión del Señor, ¿quiénes son? ¿por qué han venido y están ahí, en filas prietas, aguantando horarios extendidos y ritmos cada vez más lentos de procesionar? ¿Quiénes moran dentro de esas miles de túnicas que en unas semanas veremos por nuestras calles? Son los hermanos y devotos, nazarenos comunes que sienten bajo el antifaz que a todos nos iguala el calor de una devoción compartida, que renuevan cada año el vínculo con unas imágenes del Señor y de la Virgen que les acompañan en la vida, con una mayor o menor vivencia religiosa, pero siempre fieles a la llamada que la hermandad les hace.

Nazarenos, sin embargo, que con la actual y paradójica -respecto a la decreciente práctica religiosa- inflación de los cortejos ven alterado su anonimato y recogimiento tradicional con las nuevas formas de organizarse las cofradías, puede que obligadas, sin duda, pero al mismo tiempo frías e impersonales y que en ocasiones los distancian en demasía de los faros de sus devociones. Nazarenos sobre los que recaen cada vez más normas, plazos y requisitos, no siempre justificados por la dimensiones de todos los cortejos. Que sufren parones y retrasos, de los que no se les da más explicación que achacarlos, por lo general, a la cofradía vecina, nunca a la propia. Que caminan, más que distantes, a veces alejados en exceso de los pasos con las imágenes de los titulares, que aparentan ir en una procesión aparte.

El número actual de nazarenos parece que debe hacernos replantear cómo afrontar su crecimiento, a veces desmesurado; pero también, y sobre todo, repensar el lugar y la importancia que en la preparación y el desarrollo de la cofradía en la calle se le otorga a los hermanos que acompañan revestidos con su túnica, su silencio y su compostura y que no reciben agasajos, homenajes ni reconocimientos. No puede quedar la figura esencial en nuestra Semana Santa del nazareno arrinconada u obviada por la actual preponderancia mediática de otras funciones o puestos procesionales, justos y necesarios, no cabe duda, pero de unas décadas para acá hipertrofiados y ocupando un espacio que no les corresponde. Ya que todas nuestras hermandades de penitencia llevan con orgullo en su título la denominación de “Cofradía de Nazarenos” -y no de otros roles cofradieros-, es la hora de hacerlo realidad en el trato, consideración y acogida al hermano que acompaña como nazareno a su cofradía.

Los devotos de vida y corazón y los nazarenos de cuota y fidelidad son la tierra buena con la que edificar, parafraseando al evangelista San Mateo, la casa o la causa de las hermandades sobre roca firme, bien compacta, no sobre la arena necia de la novelería pasajera y el espectáculo fugaz, para que no se desmoronen cuando se desborden los ríos del secularismo y el vaciamiento religioso o soplen los vientos de la indiferencia social. Sobre ellos se asienta y resplandece la verdad de la Semana Santa. En tiempos gozaban de un mayor protagonismo en tertulias, programas y pregones. Al menos, que tengan hoy alguien que les escriba.