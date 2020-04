No traumatizar a los niños, pobrecitos

Ay, por Dios, mi niño, ni niña, tan chico, tan chiquetita, pero si algunos solo tienen 11 añitos, ¿les van a hacer un examen para que pasen de curso, encima de lo que llevan pasado con la pandemia, que no han podido ni salir de casa? ¿Y los pobrecitos que no tienen medios para aprobar online? De vez en cuando, Manuel Bohórquez dice en este mismo diario que él con 10 años ya estaba trabajando. Claro –me dicen de inmediato- es que eran otros tiempos. En efecto, eran otros tiempos y ahora son otros tiempos que paso a describir, brevemente.

En estos tiempos el paradigma cambia, de un régimen autárquico y de un capitalismo social hemos pasado a otro salvaje y competitivo. No hay fronteras, criticamos a China, pero los mismos que la critican han permitido en los últimos años la deslocalización de las industrias occidentales que se han ido desde nuestras democracias hasta aquella horrenda dictadura. El nuevo capitalismo es en realidad una dictadura totalitaria de guante blanco que introduce en los seres humanos una competitividad tal que ha logrado llenar las consultas de los terapeutas y de los psiquiatras en general. Ejecutivos de alto porte se han suicidado debido a las presiones empresariales, los empleados de banco se han visto obligados a mentir a sus clientes y son adiestrados para vender productos financieros, aunque sean endebles, algo que ha chocado contra sus conciencias y les ha provocado malestar y enfermedades.

Hay que ir por la vida con un notario y un abogado, el primero para que levante acta de las mentiras que te dicen unos y otros y el segundo para que te defienda, por lo pronto, legalmente. Las alarmas en las casas contra los cacos aumentan y las empresas que las fabrican hacen su agosto todo el año. Los directores de recursos humanos de las empresas, para seleccionar al personal, usan trucos psicológicos que a veces rozan lo anticonstitucional, casi todo está permitido. El mundo mediático nos engaña con su enorme carga publicitaria y está monopolizado por EEUU. A su vez, este monopolio se alía con grandes empresas de todo el mundo occidental y no occidental y todas ellas llevan a cabo alianzas entre ellas. Venden programas de todo tipo, hay que estar pendiente de las audiencias igual que cada macroempresa está condenada a convencer a la gente para que consuma sus objetos, es un sinvivir para el empresario, para el empleado y para todos nosotros, por añadidura; un bombardeo constante que no nos deja abrazar a nuestra familia ni seres queridos, no es necesario que exista una pandemia, ahora todo el mundo está ocupadísimo y no tiene tiempo de nada. Vamos a dejarnos de gaitas con las cancioncitas sobre las dificultades que nos provoca la pandemia, cuando estamos en la normalidad los abrazos y los cariños brillan por su ausencia, hay que competir y apuntarse al yo, yo, yo.

En la enseñanza, tenemos unos maestros y profesores quemados de tanto que los desautorizan, eso al margen de la falta de vocación que hay. Nos les dejan ejercer su profesión, sino que siempre les están diciendo cómo hacerlo: ustedes, papás y mamás sabelotodo, y los políticos que lo que quieren es captar sus votos de ustedes con eso de no exigir a las criaturitas para que no les dé una alferecía.

Hay que enfrentarse a ese nuevo país que no se llama España, Una, Grande y Libre, con papá Franco, sino que se llama Mundo Cruel. Y a una cosa muy criticable pero que le damos credibilidad llamado Informe Pisa donde siempre aparecemos como un país que deja mucho que desear en la enseñanza. ¿Saben por qué están los primeros los primeros países? Porque padres y profesores están unidos y porque a los niños y jóvenes se les exige y tienen deberes. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que hay. Ahora la solidaridad ya no es cristiana sino capitalista: la solidaridad es con la mayoría que tiene internet en casa, no con la minoría que carece de medios, eso pasó a la Historia, ¿o no ven ustedes que los niños se venden cosas entre ellos, ya no se regalan tanto como antes? Ellos ya están en ese nuevo mundo, pegados a lo digital que nos ofrece servicios y vigilancia de nuestros movimientos, pero nosotros los hacemos incompetentes para entrar en el infierno, los convertimos en lloricas y en mi despacho se planta un alumno o una alumna del último año de la carrera que está suspendido para llorarme literalmente y hacerme picaresca, creyendo que yo soy su padre o su madre y voy a caer en ese chantaje emocional. Y lo malo es que a veces caigo porque soy débil y le doy vida al golfo.

¿Ustedes creen que a mí no me duele esto? Si a ustedes tampoco les gusta, díganme la alternativa y cómo se lleva a la práctica porque yo no lo sé, sólo sé que la ministra los está engañando con sus planes de estudios y su pensamiento blando y electoral y que si esto que les digo es ser de derechas yo soy de derechas: tengo que mirar por los que tienen medios y por los que se esfuerzan para que después lleguen a la universidad los mejores y España sea el mejor país del mundo. ¿Que entre la minoría sin medios hay enormes talentos? Sin duda. Entonces que los empresarios y los gobiernos nos digan cómo los sacamos de su marginación porque con el argumento ministerial de la solidaridad la miseria no se acaba nunca y yo con cuatro años ya estaba pidiendo limosnas para los negritos el día del Domund y los negritos siguen muriéndose de hambre. O nos tomamos esto en serio o vayamos a lo práctico, como hacen las primeras potencias del mundo, acaso caminando hacia nuestro fin, fracasando en ese ilusorio deseo de ser “humanos”. Papá y mamá, el humano lo tienen ustedes ante sus narices: son ustedes y yo y todos los que nos gobiernan desde todos los poderes.