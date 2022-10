Nobel de la Paz para Zelenski. ¿Por qué no un Oscar?

Volodímir Zelenski es el presidente de Ucrania y actor cómico. Y es verdad que sorprendió en un primer momento tras el ataque de Rusia a su país. Logró convertirse en el líder necesario para afrontar la guerra y en la imagen que el resto del mundo debía recibir para que los países occidentales se apuntasen a ayudar a los ucranianos. Pero, como puede suceder en estos casos, Volodímir Zelenski y sus seguidores en todo el mundo están perdiendo el norte. El curso de la guerra, la torpeza de los rusos, la imagen lamentable y tremenda de Putin, y una especie de euforia occidental que suele ser tan efímera como empalagosa (¿recuerdan usteden a la activista Greta Thunberg; han vuelto a saber de ella en los telediarios o en la prensa española? Pues fue el último grito en iconos insustituibles hace muy poco tiempo) ha provocado que miles de personas se lancen a pedir el premio Nobel de la Paz para Zelenski.

No sería un problema si no fuera porque Zelenski sigue guerreando con fuerza y no acepta plan alguno de paz; no sería un problema si no estuviera pidiendo a la OTAN un ataque nuclear preventivo contra los rusos. Sí, un ataque preventivo nuclear que es lo mismo que pedir un acto de guerra que significaría el final de la Humanidad. ¿Este señor puede ser premio Nobel de la Paz? No sé yo. ¿No sería mejor pedir un Oscar al mejor actor de reparto? Yo creo que pega más.

Seguramente, se lo darán; el Nobel de la Paz, digo. Ya hemos tenido ejemplos entre hilarantess e indignantes. Y las guerras siguen en marcha y el holocausto nuclear a punto de llegar. Todo en orden.