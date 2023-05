Nombres de mujer y otras cositas

La mayoría de mujeres que frecuento, son más divertidas en todos los aspectos, que suelen -solemos- serlo los varones. Son mas risueñas, se toman la vida con menos seriedad, menos trascendencia y con más tolerancia. Conducen sus coches, sus motos o bicicletas más calmadas, aportan sosiego y bienestar y son más generosas. Tienen sus cositas, qué duda cabe, algunas son jartibles e intensitas -para los perros, se lo digo yo- pero, hacen la vida más afable y menos agresiva.

Otra cosa que siempre me ha gustado comparar, y que va relacionado con lo dicho, es su vistosidad en comparación con la estética masculina. Hay que ver, todo lo que se echa encima una mujer al salir de casa. Sus melenas, frente a los tristes pelados de los hombres; sus tacones y variados colores y formas de calzado, frente al andar plano de zapato tosco varonil; el cromatismo de sus rostros maquillados, vestidos estampados, chillones, llamativos; la cantidad de complementos de variadas formas y combinaciones que usan para ataviarse. En una boda, el novio es un palo vestido de negro y la novia en cambio, es una coliflor exuberante con flores en la mano y un soufflé en la cabeza en forma de velo -si va cubierta- que va dejando tras de sí, con su cola sujeta por dos sobrinillas a guisa de querubines, una estela de nata liquida. No hay color.

En feria para que contar, el hombre sigue siendo un triste y la mujer es una explosión de volumen, color y luz, con flor en la cabeza, antena indicativa que ayuda mucho a seguirles la pista cuando las perdemos en las bullas.

También resulta llamativo, que los nombres de los varones son mayormente anodinos, no significan nada a bote pronto. Y los que tienen significado, datan del hebreo, el sajón antiguo o el germánico arcaico: Gonzalo significa algo parecido a “combatiente”; Ricardo, “rey fuerte” y Fernando “seguridad”. Y porque lo he buscado en internet, si no, ni por asomo sabía que diantres significaba cada uno.

En cambio, sin el más mínimo esfuerzo, los nombres femeninos nos evocan la vida misma, lugares y vivencias; nos muestran su significado directo: las mujeres no tienen remilgo, y al igual que se echan encima cualquier cosa que les gusta para vestirse, las madres les ponen a sus niñas, los nombres que les apetecen.

Unos nos pasean por los paisajes de la naturaleza: Mar, Camino, Cielo, Estrella, Montaña, Valle, Prado, Sol. Otros por su fauna: Marta, Paloma, Águila. Nos muestran fenómenos naturales: Nieves, Aurora, Rocío, Alba y de milagro no han incorporado -que se sepa- Puesta de Sol, que sería un nombre precioso. Nos hablan otros de emociones: Dolores, Angustias, Alegría, Amor, Amada o Soledad. Nos colman de flores: Azucena, Begoña, Rosa, Margarita, Hortensia o Violeta. Otras incluso pasan al fruto: Granada, Oliva. Y algunas llegan hasta el árbol: Palma, Pino, Encina. ¿Se imaginan un varón que se llamase Tulipán, Higo o Alcornoque? Porque, aunque existen los Narcisos, el nombre alude a la mitología griega.

Hasta localizaciones o lugares han elegido las mujeres para bautizarse: Triana, América, África, Lourdes o Fátima. O nombres que aluden a actitudes o características personales: Virtudes, Blanca, Luz, Victoria, Cándida, Auxiliadora, Socorro, Milagrosa, Remedios, etc.

Sí, muchos de ellos aluden a advocaciones de la Virgen, Quien, siguiendo su instinto femenino, decide aparecerse donde le place, para eso, Ella lo vale, como dice el anuncio.

En definitiva, no es que descubramos nada en estas líneas, es que las mujeres ven el mundo de otra manera. De mejor manera. Más distendida, más desenfadada, y sin lugar a duda alguna, lo hacen más amable.