Hubo un tiempo no muy lejano en el que alguien le dijo a los españoles que podían tener un buen coche, incluso dos; que podían tener una casa en la ciudad y otra en un pueblo costero; que podía invertir en Bolsa porque, finalmente, siempre subía y que, además, ser inversor daba mucho lustre. Hubo un tiempo en el que muchos millones de españoles creyeron tener libertad. Todos escribiendo y leyendo, todos con carrera, todos con dinero o con una entidad financiera detrás dispuesta a darlo todo por ti. Hubo un tiempo en el que se confundió la felicidad con tener muchas cosas aunque fueran inservibles. Y ese tiempo fue el principio del fin. En España y en buena parte del mundo.

Nuestras libertades son frágiles. Los dos últimos meses han sido arrasadas, pisoteadas y enterradas. Y lo peor es que ha sido así con el apoyo de los que perdían lo más sagrado que atesoran los seres humanos. Es una cosa inexplicable. Nos han arrancado la libertad y hemos dado las gracias. El poder de los medios de comunicación y de la maquinaria propagandística de los Gobiernos es apabullante. Hemos cambiado el poder morir un rato después por dejar de salir de casa, de reunirnos, de tomar todo tipo de decisiones que están tomando por nosotros. El Gobierno ha dictado, nada más y nada menos, 209 normas en el estado de alarma; normas que millones de españoles ni han leído ni piensan leer, normas redactadas de forma chapucera en muchas ocasiones y normas que generan una inseguridad jurídica enorme al redactarse con prisas y cambiando cosas de forma preocupante.

Nuestras economías son frágiles. Aquellos pisitos en la playa hubo que venderlos; los vehículos resultaron ser ostentosos y carísimos por lo que hubo que venderlos; las inversiones en Bolsa resultaron ser un desastre porque sin saber bien de qué va la cosa siempre se pierde (solo ganan los especuladores profesionales). Nos engañaron. Y eso de hacer una carrera para librarte de cosechar trigo o recoger espárragos trigueros era otra mentira. Un título luce muy bien en la pared, pero si no eres brillante o tienes un padrino poderoso terminas poniendo copas en un bar o entregando paquetes a domicilio (empleos más que dignos y que menciono, únicamente, porque no es necesario un título universitario para ejercer esa labor). ¿Cómo es eso posible? Porque todos tenemos, ahora, títulos y más títulos. Hasta los políticos tienen títulos sin haber estudiado para ello. Es milagroso. Incluso en eso nos engañaron. Nadie nos advirtió de que los de siempre nos pisotearían teniendo un título universitario. Pero a ellos también les engañaron al hacerlos creer que son inmortales. El mayor y el peor de los engaños se lo llevan puesto los que creen que no va con ellos el desastre en el que se ha convertido nuestra civilización.

Tener cosas no ha servido de nada. Somos frágiles y nos derrumbamos si nos cambian un virus por otro o un hábito por otro. Somos humanos. Y nada más.

Por cierto, jamás pensé que alguien pidiera libertad envuelto en una bandera sin confesar que lo que pide es que sus posesiones, su statu quo de privilegio sea respetado sobre todas las cosas. Jamás pensé ver algo así y al resto de las personas en casa sin entender lo que está pasando, sin rechistar, sin envolverse en la bandera de todos que es la de la libertad.