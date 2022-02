Nuestras vidas no valen nada

Al margen de que se esté al lado de uno u otro bando de los contendientes en la guerra de Ucrania, lo cierto es que las vidas de quienes vivimos abajo les traen sin cuidado a los de arriba. Ahora mucho llanto y mucha lamentación nos ofrecen los medios y sin embargo algunos estaban deseando que esto pasara porque así lo querían sus dueños. Cuesta mucho tragar con esta hipocresía y yo pienso engullirla lo necesario que es mucho, por desgracia. Pero tengo memoria histórica y datos para poder pensar por mí mismo. Me queda la palabra, por el momento.

Ahora es cuando el presidente de Ucrania, Zelenski, pide insistentemente sentarse a dialogar con Putin, cuando los soldados rusos han llegado hasta el umbral de su casa y mueren sus ciudadanos. Como es un pelele de la OTAN -en la que desea entrar- no podía haber hecho un esfuerzo para que su país fuera zona neutra y se beneficiara de las ventajas de Europa sin provocar militarmente a Rusia. Y la OTAN no ha podido concederle a Rusia que Ucrania no será de la OTAN con el argumento de que todo país es libre para aliarse con quien desee. Pues en 1962 Cuba no fue libre para aliarse con la URSS y permitir que misiles de aquella república comunista euroasiática apuntaran hacia EEUU desde la isla. Claro, se trataba de basura comunista, eso no son naciones, como todos los países a los que EEUU desee calificar de enemigos y quitarles el derecho a equivocarse y a unirse con quien deseen. Sadam era “bueno” cuando estaba a bien con EEUU y cuando fue más por libre ya resultó otra cosa. Pinochet era un santo varón y a Franco lo bendijo USA a finales de los años 50 del pasado siglo.

¿A quiénes les apuntamos la responsabilidad de los miles de muertos que están detrás del contenido del párrafo anterior?

Rusia dice que quiere librar a Ucrania del nazismo. Y Ucrania responde que los rusos hacen lo mismo que los nazis en 1941, eso vende mucho, desde luego, y lágrimas y más lágrimas. Javier Solana está destrozado, él, que en los años 90 era mandatario de la OTAN y permitió que aviones de la alianza mataran a periodistas de la TV serbia y a gente inocente.

En 2014 sucedió algo en Ucrania. Occidente lo llamó un camino hacia la libertad. Rusia y otros países vieron un golpe de Estado apoyado por EEUU sirviéndose de elementos nazis. Los hechos dicen que fue derrocado un presidente pro-ruso y colocado en su lugar otro pro-USA. La guerra actual es en gran medida consecuencia de 2014, ha muerto mucha gente inocente, antes y ahora, pero eso no tiene importancia, quienes están en los despachos no empuñan las armas, nos lavan el coco a los que estamos abajo para que agarremos un fusil y defendamos no sé qué porque en realidad somos carne de cañón.

La razón sigue ausente a estas alturas del siglo XXI. Como diría la gran Rita Levi-Montalcini, seguimos pensando sobre todo con la parte más primitiva de nuestro cerebro, somos esclavos de aquello que producimos, como por ejemplo el gas, no controlamos nuestras vidas y las vidas de las gentes no les importan a los poderes, saben que al pueblo se le maneja con facilidad y que tiene poca memoria.

Nadie hablará de los muertos que han surgido y están cayendo ahora, serán simples números, como las 27 personas que ayer murieron de Covid sólo en Sevilla: no tienen nombres, ni edades, ni circunstancias. Somos números y ahora, en el mundo digital, en mucha mayor medida. Numerosos y teóricos derechos, pero, en el fondo, para los que mandan, nuestras vidas no valen nada, somos o votantes consumidores o soldados, todos con un número cosido en la solapa. Simples seres humanos.