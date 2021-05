Nuestros entrenadores cagones

Los equipos de fútbol sevillanos han hecho una buena temporada, eso es innegable, creo yo. Cada uno desde su galaxia -el Sevilla en una escala bastante superior al Betis- ha estado a la altura de lo que de ellos se esperaba. Ahora bien, podían haber llegado más lejos si no llega a ser por una dosis de prudencia cagona y a primera vista incomprensible que han padecido tanto Lopetegui como Pellegrini. Digo a primera vista porque como no soy experto en fútbol, sólo un aficionado al que a estas alturas sólo le interesan Betis y Sevilla, por este orden, no me gusta sentar cátedra sobre un tema que con toda seguridad debe ser bastante más complejo de lo que veo.

¿Y qué veo y he visto? Que los futbolistas no ofrecen espectáculo, juegan más para los lados y para atrás que para delante que es donde se supone que están las porterías rivales y lo hacen no cuando van 3-0 o 4-0 a favor sino con 1-0 o 0-0. ¿Cuál es la causa de este hecho? ¿Los jugadores también son unos cagados por sí mismos, obedecen órdenes conservadoras o ambas cosas? A mí me parece que este juego de cagados se está cargando en buena medida el fútbol. Es desesperante comprobar la inoperancia que esta indolencia deja ver en el terreno de juego. Ahora es actualidad afirmar que el tema de las manos en el área y los penaltis tan rigurosos del VAR pueden afectar a la calidad del fútbol como espectáculo con sus técnicas propias. Pues añadan el tema de los entrenadores cagones que ha estado ahí siempre pero sobre todo se le aplicaba a equipos humildes que procedían a defenderse como cosacos para mantener una mínima ventaja en el marcador o hasta un empate, no era ni debe ser aplicable a equipos que quieren deambular por Europa y que tienen en sus filas a internacionales y a mundialistas.

Cuando veía el otro día al Betis ante el Eibar sin pasar del centro del campo y jugando para atrás, hacia el portero, me desesperaba, oye, esos tíos creían que iban 3-0 pero iban 1-0 con un gol de caca de Guardado que fue gol porque la pelota dio en un defensa y descuadró a un portero internacional que seguro hubiera detenido un disparo tan lejano. Bueno, pues con esa carambola el Betis dio por concluido el partido, lo demás fue cagalera. El Sevilla con el Bilbao, cagalera, falta de empuje y ambición, ahí se le fue la posibilidad de ganar la Liga pero ya escribiré sobre eso.

Para más inri, no hay gente en las gradas para chillar, abroncar y pitar esta falta de valentía y de profesionalidad que, se supone, procederá primero del banquillo. Entre esto y los cambios de futbolistas tan tardíos y a veces extraños que llevan a cabo los entrenadores, me gustaría leer o escuchar un buen análisis científico sobre las causas profundas del desaguisado por parte de expertos en fútbol e incluso desde la visión de la psicología. El Betis tuvo una psicóloga y bien que hizo, lo que pasa es que supongo que los machotes no la tomarían muy en serio. No sé quién me puede explicar por qué dos equipos que miran a Europa, cuando más cerca tienen la meta, menos corren, más ignoran que es metiendo el balón en la portería ajena como se logran los éxitos, en lugar de ofrecer un horrendo panorama de cagados del que sus principales responsables son los entrenadores. ¿Qué es lo que pasa tan a menudo por la cabeza de estos profesionales, los míster, que, sin duda, saben mucho más que yo del asunto?