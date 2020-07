Nuestros mayores muertos y los políticos a lo suyo

Si a usted le preguntasen los políticos (no se haga ilusiones porque no va a ser así) si quiere saber cuántos ancianos han muerto a causa de la Covid-19, si han recibido la asistencia médica adecuada y por qué no la recibieron en según qué casos, ¿qué contestaría? Que sí, que quiere saber qué ha sucedido y por qué 559 mayores han perdido la vida durante la pandemia. Es normal y uno espera que estas cosas sean comunicadas con total transparencia, que no se oculten datos de ningún tipo y que no se utilice la información para obtener réditos políticos.

Pues bien, Adelante Andalucía ha presentado una solicitud en el Parlamento andaluz para que se abra una comisión de investigación con el fin de aclarar la gestión durante la pandemia en centros mayores. En Andalucía existen 1.043 residencias geriátricas de las que, tan solo, son públicas 14. Se han visto afectadas por la Covid-19 cerca del 15 por ciento de esas residencias de mayores. Razones hay para saber cómo se ha gestionado y qué se puede aprender porque según la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta hay más de 43.000 mayores internados en esos centros.

Pues no, PP y Cs dicen que de eso nada. Lo chocante es que en Madrid, Comunidad Valenciana y Asturias, han votado a favor de constituir esas comisiones de investigación.

¿Qué es lo que no quieren que se sepa? Si como afirmaba hace unos días la consejera, Rocío Ruiz, tienen «clarísimo que se han visualizado debilidades y que el objetivo es fortalecer la atención a mayores», ¿qué problema existe para investigar y sacar conclusiones?

En realidad, los políticos no quieren hacer las cosas mejor, solo piensan en renovar sus cargos aunque eso tenga que ser a costa de la verdad y de la propia vida. Dan una pereza descomunal y provocan un rechazo monumental. Y, mientras, nuestros mayores se mueren por la falta de eficacia y de medios. Y si no ponen remedio volverá a suceder.