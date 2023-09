Nuestros saboteadores mentales. Aprende a detenerlos

El saboteador mental es un conjunto de pensamientos negativos que nos impiden lograr nuestros objetivos o disfrutar de nuestra vida.

Es como una voz interior que nos dice que no somos capaces, que no merecemos, que no tenemos suerte, que todo va a salir mal, etc. Estos pensamientos, tienen su origen en experiencias pasadas, en creencias limitantes, en miedos o inseguridades. El problema es que, si le hacemos caso, pueden afectar nuestra autoestima, nuestra motivación, nuestra salud y nuestro bienestar.

Existen diferentes tipos de saboteadores mentales, según la forma que adoptan y el efecto que producen. Algunos de los más comunes son:

1. El crítico: es el que te juzga constantemente y te hace sentir culpable o avergonzado. Te hace ver solo tus defectos. Te dice cosas como “eres un fracaso”, “no sirves para nada”, “nunca lo conseguirás”, etc.

2. El perfeccionista: es el que te exige demasiado y te impone estándares imposibles de alcanzar. Te hace creer que, si no lo haces todo perfecto, no vale la pena. Te dice cosas como “tienes que hacerlo mejor”, “no puedes cometer errores”, “esto no está bien hecho”, etc.

3. El pesimista: es el que te anticipa lo peor y te quita la ilusión por el futuro. Te hace ver solo los riesgos y los obstáculos, y te desanima a intentar cosas nuevas. Te dice cosas como “no va a funcionar”, “es muy difícil”, “vas a fracasar”, etc.

4. El controlador: es el que te limita la libertad y la creatividad. Te hace seguir reglas estrictas y te impide explorar otras opciones o puntos de vista. Te dice cosas como “tienes que hacerlo así”, “no puedes cambiar”, “esto es lo único que hay”, etc.

5. El victima: es el que te hace sentir impotente y dependiente. Te hace creer que no tienes recursos ni capacidad para resolver tus problemas, y que todo depende de factores externos. Te dice cosas como “no puedes hacer nada”, “esto es culpa de los demás”, “no tienes suerte”, etc.

Para desactivar estos saboteadores mentales, es importante reconocerlos y cuestionarlos. Puedes utilizar algunas estrategias como:

· Identificar el tipo de saboteador mental que te está afectando y personalizarlo. Puedes ponerle un nombre y dibujarlo mentalmente. Por ejemplo: “ahora está hablando el crítico”.

· Contrarrestar el pensamiento negativo con uno positivo o realista.

Por ejemplo: “no soy un fracaso, he logrado muchas cosas en mi vida”.

· Buscar evidencias que apoyen o refuten el pensamiento negativo. Por ejemplo: “¿Qué pruebas tengo yo de que no sirvo para nada? ¿Qué pruebas tengo de que sí sirvo para algo?”.

· Cambiar el lenguaje negativo por uno más constructivo o asertivo. Por ejemplo: “en lugar de decir - no puedo-, voy a decir - puedo intentarlo-“.

Si tenéis alguna duda, podéis escribirme a rosa@rosanaranjo.com