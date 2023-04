Nuevo tándem PP-Sindicatos

Está claro que a los representantes sindicales cada vez les sube menos color a las mejillas. Está claro que si no ponen “el, cazo” por si cae algo —y nadie dice que lo pongan—, defienden otros intereses que no son los de los trabajadores ni de los pequeños empresarios. El último acuerdo firmado con Moreno Bonilla, líder del PP que se preguntaba no hace mucho “a quien daba miedo él”, pues ya es hora de contestarle que a quien busque un salario mínimo, a quien busque una Seguridad Social válida, a quien busque una enseñanza a la altura exigida por las circunstancias actuales. Está visto que Feijoo manda y por debajo de él obedecen, porque él también obedece: a quienes están por encima, muy por encima, en la gran empresa patriotera que se va con sus impuestos y sus inversiones a otro lugar después de haber crecido gracias al erario público, o sea: gracias a todos los contribuyentes.

Ya no hay dudas. Ya sabemos, con firma y rúbrica, a dónde va España. Y sabemos dónde se va a quedar Andalucía: tirada al filo de este camino sin final, como siempre. Porque ya, por si no lo teníamos claro, cada cual se ha encargado de presentar su verdadero rostro al electorado, aunque sigan confundiéndole y diciendo que todo eso es por su bien. Faltaría más: las listas de espera interminables, la falta de atención médica que provoca la brutal saturación de las urgencias, son “por nuestro bien”. La enseñanza deficiente con más niños de los que pueden garantizar un nivel normal, es por nuestro bien. La deficiente atención médica única trampa capaz de justificar la privatización de la sanidad, es “por nuestro bien”; negarse a subir salarios y pensiones “es por nuestro bien” y así cuanto cuento nos quieran colar el támden formado por los sindicatos y el PP de Feijoo, que otorga el título de “gente de bien” solamente a sus amigos del IBEX y similares. A quienes no reclamen sanidad, ni enseñanza, ni mejor salario, ni mejor trato, porque mejor ya es imposible. A quienes no necesiten reclamar nada Porque todo cuanto Feijoo ha defendido en discusiones parlamentarias lo está haciendo Moreno Bonilla fielmente y todo a cuanto se ha negado a hacer también lo niega el que “no puede creer que dé miedo a nadie”.

Así que los sindicatos “de clase” ahora son de clase alta, desviviéndose en la servidumbre de ser útiles a la banca, a los grandes empresarios, al Círculo de empresarios, a la CEOE y al inefable Garamendi, el “alter ego” de Feijoo, el millonario al que como a sus colegas millonarios, les es “imposible” elevar mínimamente el sueldo a sus asalariados. Claro, es que el pobre, los “pobrecitos” altos empresarios (pero no de altura física ni intelectual) tienen que “tirar” el mes con sus mil euritos, como un currito cualquiera. Igual que los máximos representantes de los sindicatos. Como ellos no sufren problemas económicos de ningún tipo, como no sienten el agobio que persigue a miles de familias trabajadoras a partir del día 20 de cada mes, no entienden, no pueden comprender que esos miles de familias sí lo sufran. Y protestan y llaman “vagos” y defraudadores a quienes se niegan a aceptar la humillación de un supuesto trabajo de cuarenta horas por un importe inferior al percibido del desempleo. Que no es que el desempleo sea más cómodo porque no hay que trabajar. Es que un salario de cuatrocientos euros o un trabajo en prácticas para un padre de familia es una insulto a la inteligencia y a todos los padres de familias y a sus familias.

Que se pregunte Feijoo por qué Alemania es un país floreciente a pesar de algún pequeño contratiempo que pueda haber sufrido; que se pregunten Unai y Álvarez por qué los trabajadores europeos participan activamente en los sindicatos, por qué pagan sus cuotas, que se pregunte Garamendi por qué los trabajadores europeos y los españoles en Europa son más eficaces y productivos que los españoles en España. Porque deberían haberse enterado ya que lo peor para la economía de un Estado es la explotación laboral sistemática. Ya sabe Moreno por qué da miedo: porque es una pobre réplica de Feijoo. ¿Se han parado a pensar a qué punto de degradación llevará a las clases medias y bajas un supuesto gobierno con Feijoo al frente? Es para pensarlo. Y para temblar hasta sin pensarlo.