Nuevos valores, ¿nuevos conflictos?

Lo que está sucediendo en Estados Unidos -con claro reflejo en Europa- es realmente apasionante para cualquier persona observadora y amante de no mirar para otro lado ni evadirse sino de enfrentarse a la realidad de la evolución o de la involución humana porque la evolución comprende también a la involución. Hace unas décadas estábamos los humanos casi centrados en detener el peligro comunista. La unión entre neoliberalismo (Reagan, Thatcher) y religión (papado de Juan Pablo II) ayudados por la corrosión que sufría el sistema comunista en su interior, permitió su venida abajo. Pero no se acabó la Historia como dijo inicialmente un manipulador y a la vez ingenuo Fukuyama porque ya ven ustedes que estamos en un mundo donde llegan nuevos valores, todo está patas arriba y hay quien afronta eso y quien no lo acepta y busca refugios en líneas políticas e ideológicas simples, atractivas desde lo emocional pero que en el fondo son símbolos de algo muy antiguo: la resistencia al cambio.

¿Qué nuevos valores? Nueva concepción de la pareja, nueva concepción de la familia, de la religión, de la moral... El Papa comprende explícitamente a los homosexuales pero creo que en su fuero interno desea algo más para ellos que no se atreve a decir todavía pero que manifiesta de otra manera: el emparejamiento legal. Luego llegará la aceptación de la adopción. Las parejas heterosexuales atraviesan una tremenda crisis de ajuste, ya no se aguanta tanto al o a la pariente/a, eso de hasta que la muerte nos separe queda para otros tiempos y para los cuentos de hadas a pesar de que posea su relevancia. Hoy no es raro que las parejas respondan al título de aquella película de mi infancia y juventud que luego ha tenido remakes: Tú a Boston y yo a California.

Yo no sé si esto es mejor o peor que lo de otras calendas, pero es. Las mujeres parece que disfrutan internándose en el mundo inventado por los hombres y como ese mundo ha terminado por ser una putada que no deja tiempo para casi nada, se niegan a tener hijos para no perder la silla cuando se van a Sevilla. De todas formas, llegan los hijos, pero hoy se puede dar una reunión de niños donde uno diga que procede de un padre y de una madre, otro que es probeta, otro que es fecundación in vitro, otro que tiene dos padres, otro que tiene dos madres, otro que es adoptado de pareja heterosexual y además cada uno puede ser de un país distinto. Mis alumnos se van por ahí gracias a los vuelos de bajo coste y se reúnen en un punto de Europa con un gringo protestante, un lituano ortodoxo, un armenio islámico, un suizo luterano, un francés católico, un italiano ateo, etc., y se entienden todos en inglés.

Se puede negar el cambio climático, la gravedad del coronavirus y otros factores que nos hacen la vida más compleja pero eso y lo que acabo de apuntar está ahí. Y, sobre todo en EEUU, experimentan desde hace años con el cerebro humano, ya se pueden adaptar chips insertados en el cerebro con ordenadores externos y en China tienen casi vía libre con la genética humana, de todo eso van a brotar grandes descubrimientos benéficos que parecen ir más allá de lo humano pero que son humanos. Y surgirán también grandes efectos a los que hoy consideramos bárbaros, monstruosos, antinatura. Esta dinámica y mucho más puede traer conflictos, desde los que ya tenemos encima hasta la irrupción de un nuevo totalitarismo. Pero será para nada porque el proceso es imparable aunque alguien o algo logre frenarlo por algún tiempo como hizo Franco con la Historia. Más vale que pensemos en cómo se puede intentar administrar porque no hay quien lo detenga y más cuando se vislumbra negocio mercantil o réditos políticos.