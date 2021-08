Nuevos valores, y libres

Creo que jamás ha habido en la historia del cante tantos jóvenes cantaores, y cantaoras, como en la actualidad. Es una verdadera revolución. No busquen ningún nuevo genio, porque no lo hay, pero es una generación libre y esto dará sus frutos tarde o temprano. Cuando empezaba a aficionarme al cante y quería ser cantaor, a mediados de los setenta, los nuevos valores del cante se veían obligados a seguir unos cánones concretos. Pongo un ejemplo. L.-ños que no seguían la línea mairenista –Antonio Mairena era el cantaor de moda–, eran considerados como elementos fuera de la ley jonda. Los cantaores llevaban sus maquetas a Antonio Mairena para que el gran maestro les diera su bendición. Esto me lo dijo el propio cantaor mairenero en su casa de la Nervión, hoy derribada: “Vienen a verme y yo los oriento”. Más que orientarlos, les decía qué línea de cante tenían que seguir: la mairenista. Les recuerdo que don Antonio Mairena siempre pensó que era un elegido, alguien que vino a salvar la pureza del cante gitano-andaluz de las garras de lo comercial. Pero además de Mairena, en los sesenta y setenta había aficionados que hacían lo mismo que Mairena: buscaban a un joven cantaor para moldearlo y meterlo por el buen camino. Por ejemplo, el pintor y letrista morisco, de la Puebla de Cazalla, Francisco Moreno Galván, que le decía a Pepe Menese hasta cómo tenía que andar. Lo hizo figura del cante de una manera controlada. Los jóvenes de hoy van un poco por libre y no se prestan a esa especie de esclavitud. Tienen sus referencias, en las que ya no está Mairena, o no tanto como en los setenta, adorando a genios como Morente, Camarón o Lebrijano. Acuden al arcón de la tradición lo justo para formarse como intérpretes, y eso es respetable. Los jóvenes de hoy no les llevan sus maquetas a ningún maestro. Es más, si pueden van a por ellos, a ser mejores, y si esto se hace con respeto, sin pisar, es también respetable. Ayer escuchaba a la joven cantaora Lela Soto, nieta de El Sordera de Jerez, hija de Vicente Soto, y combina perfectamente el respeto a las maneras de su propia casa cantaora, la de los Sordera, con elementos del cante actual, de otras escuelas. ¿Llegará lejos? Nunca se sabe, pero llegará libre y la libertad debe ser siempre la mejor mochila de un músico. En unos años el cante levantará el vuelo de nuevo y lo hará gracias a esta generación, que no será una generación perdida,sino fundamental. Espero no equivocarme.