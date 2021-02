O conmigo o contra mí

Soportamos una sociedad absurdamente polarizada en la que casi todo el mundo se acomoda en un flanco de la realidad para verla sin moverse, seguramente porque es más cómodo controlar los aplausos que cada cual recibe y no molestarse en poner nada en cuestión. De modo que si alguien critica, por poner un ejemplo, que los monarcas españoles le den una bofetada sin mano a la Educación española llevándose a la princesa a estudiar a un instituto que no sea español, enseguida surgen sus incondicionales recordando que el vicepresidente del Gobierno tiene una niñera a la que se le paga más que a una profesora de la futura reina. Tal afirmación tiene la sibilina intención no de yuxtaponer males, sino de dar a elegir entre ellos, como si nos dijeran: o estás con el Rey o estás con el Coleta, y no te columpies, que no hay más. Con lo fácil que es decir que se respeta al Rey con el respeto que se debe a una institución legal en un país democrático pero que a uno le parece mal lo que hace, y que se respeta al vicepresidente del Gobierno con el respeto que se debe a un cargo electo en un país democrático pero que me parece de una sinvergonzonería atroz lo que hace también, y que la grandeza de vivir en un país libre es poder decir lo que a uno le parece mal de la cosa pública sin que nadie te obligue a posicionarte en un extremo del patio del que no te puedas mover el resto de tu historia.

En fin, por eso no salimos de una crisis cuando estamos en otra. O es que, en el fondo, siempre es la misma: la que provoca esa ciega cerrazón de no ver los 360 grados de la realidad más que desde el inmovilismo camastrón de quien se ha hecho devoto de un posicionamiento general en la vida y, ya por cabezonería ya por costumbre ya por inercia, considera que tiene algo de traición el opinar diversamente cuando la terca realidad de cada circunstancia insiste en subrayar lo que tiene la vida de paradójico. La verdadera moral de esclavo no solo consiste en considerar que hay seres humanos superiores a otros y que uno mismo no puede aspirar a determinadas cosas porque están hechas solo para tal élite, sino en considerar que uno mismo se debe a una serie de pensamientos ensartados sobre cuyo orden o consideración no se tiene capacidad de cambio después de cierta edad so pena de ser considerado no alguien con un interesante pensamiento crítico, sino, directamente, un traidor, como si la peor de las traiciones no fuese traicionarse constantemente a sí mismo.