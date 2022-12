O hacemos política o nos la hacen (I)

Antonio Machado le decía, especialmente, a los jóvenes: “Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros”. Y añadió en otro momento, por medio de su alter ego Juan de Mairena: «La política, señores, es una actividad importantísima. Yo nunca os aconsejaré el apoliticismo, sino, en último término, el desdeño de la política mala que hacen los trepadores y cucañistas, sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes».

Creo que, para jóvenes y adultos, ha llegado la hora de interesarse a fondo por la encrucijada española, la más grave que he conocido como ciudadano y como periodista desde 1977 en que ya cubrí las primeras elecciones democráticas como corresponsal que entonces era del periódico Mundo Diario, de Barcelona. Hasta el intento de golpe de Estado de Tejero fue un peligro menor porque la gran mayoría de los españoles estaba unida en torno a sus diputados y ni el poder socioeconómico español ni el internacional hubieran permitido que prosperara. Lo de ahora es peor porque se está actuando desde una minoría contra una mayoría de españoles, forzando al máximo las leyes hasta el punto de terminar vulnerándolas.

La obligación del Poder es gobernar a los ciudadanos por medio de su control. No es raro que limite sus libertades y derechos. Pero es que el ciudadano de a pie suele estar ajeno a la verdadera realidad y quien está ajeno a la verdadera realidad se expone a que le roben o le mermen derechos y libertades. El ciudadano de a pie no sólo tiene derechos y libertades sino el deber de informarse y formarse. Si no lo hace actuarán contra él cuando proceda. Entonces el ciudadano de a pie tendrá lo que se merece porque si posee las herramientas para defender sus derechos y libertades y no lo hace, tiene lo que se merece.

Cuidado porque, como insisto una y otra vez desde aquí, el humano no es social, por tanto, no es solidario, el Poder (socioeconómico) y el poder (político) representan a un estamento que vela por sus propios intereses y eso incluye sembrar en los ciudadanos ilusiones de libertad y hacer que introyecte ideas y comportamientos. De todas formas, diga yo lo que diga desde aquí, hay que ser conscientes de que la defensa de libertades y derechos es asunto de minorías, la mayoría de los públicos padece un hurto de su derecho a la información, la formación y el conocimiento cuando cae presa de un mundo tecnológico sofisticado con el que “juega” y se evade, al tiempo que se le disminuye o anula el valor a las materias que más enseñan a comprender la vida, como la Historia y la Filosofía.

No creo que haga mucha falta atentar contra derechos y libertades, el ciudadano común -mayoría- atenta contra sí mismo cuando deja que la herramienta lo posea. La paradoja es que el Poder y el poder dominan informando y formando porque se lleva a cabo de una manera hiper-abundante, mediante la infobesidad o infoxicación. Y mediante herramientas que estimulan el llamado postureo. Falla por tanto el método de educación, falta seleccionar datos para que no se produzca un shock mental o lo que llamé en mi tesis “efecto de hibernación” (1994).

Lo que ahora estimo que exige España es un sobre esfuerzo con vistas a que seamos ciudadanos verdaderamente demócratas. La democracia supone estar atentos a los abusos que, sin duda, se están desarrollando ahora con el estímulo de la Moncloa. Supone intentar salir de nuestras zonas de confort todo lo que nos sea posible porque, es cierto, si no nos comprometemos con la vida política española (me niego a decir “de este país”) esa política no sólo se está haciendo ya contra nosotros, sino que seguirá así en el futuro.