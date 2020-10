Oiga, ¡que le han cortado la cabeza!

Lo que están aguantando los franceses y todo Occidente con el islam fundamentalista es muy grave pero aquí con tal de que no nos volvamos nazis -eso parecen creer algunos puristas del “sacerdocio” posmoderno- ponemos el trasero a disposición de un personal que si no es fundamentalista hoy lo podría ser mañana. Este tratamiento paternalista con el que quieren educarme los nuevos puritanos pretende cortarme la cabeza para que deje de pensar en cosas que a ellos les parecen pecaminosas y sin embargo yo proclamo a los cuatro vientos -como lo hacen por fortuna otros- que la llegada de migrantes procedentes del mundo islámico es un peligro para la integridad de nuestros logros culturales.

Sí, ya sé que con mi afirmación pagan justos por pecadores y que se puede tomar como incitación al odio pero yo no odio a nadie, a mí no hace falta que me adoctrinen para que no me haga racista o xenófobo, es que resulta que yo creo en la responsabilidad de cada ciudadano occidental y lo que estoy haciendo simplemente es llamar la atención sobre una peligrosa penetración de personas extrañas a mi civilización, procedentes de países donde no distinguen entre creencia y ciencia o entre ilustración, derechos humanos y religión, una civilización que por fortuna fue expulsada de España y que los franceses evitaron que los invadiera venciéndola en el 732 en la batalla de Poitiers. Y ahora resulta que toda aquella sangre derramada la tenemos que devolver y hasta tenemos que colocar nuestra cabeza a disposición de este personal.

Me expreso libremente y si lo que digo estimula a otros a eso que llaman odio será responsabilidad de esos otros, yo lo que estoy haciendo es defender a los míos y defenderme porque resulta que esa lección sobre el atentado a la revista Charlie Hebdo lo expliqué en su momento en clase y si llega a haber por allí un tipo con un machete o algo similar me espera en el parking del sótano de la facultad, me corta la cabeza y mis tres hijas se quedan sin padre y mi nieta sin abuelo porque a unos sujetos les ha sentado mal que yo cuente unos hechos y los interprete desde mis valores históricos occidentales, logrados a base de mucha guerra no sólo contra el Islam sino contra el catolicismo y el capitalismo salvaje que ha tratado y trata a la gente como a animales de carga pero al menos ha dejado de cortarnos la cabeza de manera física y explícita.

Éramos pocos y parió la abuela, como no teníamos bastante con pugnar contra los desalmados ciudadanos “civilizados” de Occidente que todavía a estas alturas joden un día tras otro al prójimo, ahora llegan los decapitadores a impedir que se enseñe en libertad a las nuevas generaciones y que acaban de todas formas de darles una lección práctica de lo que estaba explicado el profesor. Ahí tenéis, hijos míos, lo que late en cualquier rincón de vuestra democracia, no lo olvidareis jamás, ¿verdad?

No solemos detenernos para que un francés nos cuente la cantidad de libertades ilegales que se están tomando en Francia los islamistas residentes allí. Haga usted una revolución en 1789 que ha marcado el destino del mundo para esto: ni libertad ni igualdad ni fraternidad, usted hace lo que yo le diga aunque Francia sea su país o aténgase a las consecuencias. Pero nada de hablar de eso que como somos niños pequeños y además idiotas nos podemos escandalizar y agarrarle manía al moro. Pues nada, sigamos adelante, bajen ustedes sus cabezas para que el alfanje pueda cortarlas con mayor facilidad. Con que una de cada diez mil personas de las que llegan a nuestras costas pueda ser un verdugo de esos, se justifica una regulación a fondo de la inmigración y un reforzamiento sólido de nuestros servicios de seguridad puesto que ya sé que los terroristas no suelen venir en pateras. Hay que respetar a quienes dieron la vida para que nosotros pudiéramos ir por ella sin velos y sin ir a misa ni creer en Mahoma o en Dios si no nos da la gana o lo estimamos oportuno y racional.