Olivia, Anna, Ruth y José; o la necesidad de no olvidar

¿Recuerdan cómo se llamaban los hijos del asesino José Bretón? Ya se lo recuerdo yo: Ruth y José. Tenían 6 y 2 años, respectivamente. Estas dos criaturas fueron asesinadas por su padre y sus restos fueron incinerados por Bretón. El 22 de julio de 2013 se condenó a José Bretón a 40 años de cárcel. Y, ahora, casi nadie recuerda el nombre de esos niños. Aunque lo peor de todo es que se siguen produciendo asesinatos parecidos. El caso de Olivia y Anna, las niñas de Tenerife, es uno de ellos.

Es casi imposible predecir que algo tan tremendo pueda ocurrir, saber en qué momento un padre o una madre decide acabar con la vida de sus hijos o conocer los planes del asesino con tiempo suficiente para evitar el crimen. Nadie, salvo el propio asesino, es responsable de semejante acto; nadie aunque un cura imbécil perdido lo diga e insista poco después en que la culpa es de la infidelidad o de no aguantar todo lo que hace o dice una pareja. Es imposible evitar estos crímenes aunque lo que si estamos obligados es a recordar a los niños asesinados, a convertirlos en un símbolo que sirva para luchar contra la violencia de género y contra la violencia vicaria.

No sirve de nada que nos rasguemos las vestiduras ante un crimen como este si no aprendemos nada, si no somos capaces de concienciar a todos de lo brutal, inhumado e inservible que resulta hacer algo así. No sirve de nada que nos indignemos si a los quince días ya no nos acordamos de qué pasó, si vivimos de lo inmediato y no procuramos que algo tan perverso se grabe a fuego en la consciencia colectiva para que no vuelva a suceder. No sirve de nada un llanto colectivo efímero si siguen mandando las audiencias televisivas. Estamos construyendo un mundo vacío de valores, estamos intentando dar sentido a una forma de vida en la que cuenta demasiado lo material. No somos lo que tenemos, somos lo que amamos, recordamos, sufrimos, reímos, lloramos o colaboramos. Aquí se viene a cuidar de los demás; todos tenemos la misión de cuidar de los otros; y eso es lo esencial.

Espero que el dolor que ha causado el padre y asesino de Olivia y Anna se compense (si es que eso es posible) con un tsunami de esfuerzos para evitar que vuelva a ocurrir algo semejante. Espero que nadie se olvide del nombre de todos los niños asesinados por su padre o su madre. Espero que Ruth, José, Olivia y Anna se conviertan en el símbolo que tanto necesitamos para acabar con una lacra que una sociedad moderna no puede consentirse si quiere progresar.

Vivamos con intensidad y sin olvidar.