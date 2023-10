Omar Montes quiere comprar un jet privado. Paz Padilla ejerce de cateta volando en uno

Omar Montes, el cantante; bueno el sujeto que se dedica a destrozar partituras sin compasión; tiene mucho arte. Para cantar no, para quedarse con el personal todo el del mundo. Dice que se va a comprar un jet privado porque está ‘hasta los cojones’ de perder tiempo en los aeropuertos mientras espera o le registran el equipaje una y otra vez. Además, se va a comprar un jet privado porque como le tiran el champú y el desodorante en esos registros, con lo que se ahorre en champú y desodorante, el jet le sale gratis. Lo dice sin inmutarse, sin que parezca que se esta quedando con el periodista; lo dice como si se refiriese a un paquete de chuches.

Los jets privados se están poniendo de moda. Por ejemplo, Paz Padilla, sí, la misma que defendía hace quince minutos la sostenibilidad del planeta a base de comportamientos sensatos de las personas, ha mostrado en sus redes sociales cómo ha sido su experiencia a bordo de un jet privado con el que se contamina de lo lindo. Es lo que tiene ser una cateta de un tamaño sideral. Un día suelta una barbaridad sobre las vacunas y al día siguiente quiere parecer la elegancia personificada aunque con ello contradiga lo que lleva defendiendo (sin sentido alguno, claro) durante años. No recuerdo una persona tan incoherente, tan zafia en sus modales, tan maleducada ni tan prescindible.

La diferencia entre Omar Montes y Paz Padilla es la humildad. En él es auténtica, en ella es impostada y sangrante por ello. Y no hay nada peor que un tonto a las tres con cierta fama.

Personalmente, me importa un bledo cómo le ha ido a Paz Padilla a bordo de un jet privado. Sí me parecería una fantasía que Omar Montes comprara uno porque rompería esquemas a esos ricos que creen que el lumpen no tiene derecho a catar nada de lo que creen exclusivo de su clase. A ver si hay suerte y compra un par de ellos o tres y nos da una vueltecita a todos los españoles.