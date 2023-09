Omar Montes y la Llave del Cante

El cantante de Carabanchel Omar Montes me parece un tío simpático, espontaneo y con valores importantes. No se olvida de su gente, del barrio donde nació y se crió, y eso es hermoso. Pero tanto como para nominar su último disco, Quejío de un maleante, al Grammy Latino, como que no. ¿Se imaginan que le dieran el premio al mejor Álbum de Música Flamenca, que puede ser, en Sevilla, la cuna del cante flamenco, a escasos kilómetros de Mairena del Alcor o Alcalá de Guadaíra y al lado de Triana y la Alameda? Soy incapaz de descalificar su cedé, que él mismo llama “obra de arte”, porque lo habrá hecho con mucho amor. Que diga que eso es “flamenco puro”, bueno, el chaval está en su derecho de unirse a la fiesta jondológica del disparate nacional. No se le puede dar un Grammy a Antonio el Chocolate y a Omar Montes. No, seamos serios. Que le den mejor la Llave del Cante cuando ya no esté entre nosotros el maestro Fosforito, sobre todo para que no caiga en manos de Rosalía, que el rondeño Villarejo, don Antonio, el de los quesos Rey Cabra, tiene mucha influencia en Facebook y adora a la catalana.

A Omar le puede aguar la fiesta el toledano Israel Fernández, con su obra Pura Sangre. Te puede o no gustar, pellizcarte o no, pero es cantaor. Lo más probable es que se lleve el Grammy, porque además va con Universal. Ya saben que estos son los premios de las grandes discográficas, que se premian ellas mismas. Lo curioso es que desde la SGAE, cada año llaman a los sellos discográficos modestos para que presenten sus trabajos, sabiendo que no tienen posibilidades de premio. Pero necesitan que manden discos para darle seriedad a lo que es una mascarada. Que Omar Montes, Niña Pastori, Diego Guerrero o Juanfe Pérez estén nominados a la mejor obra de Música Flamenca, con sus respectivos trabajos y con la gala en Sevilla, es de Juzgado de Guardia. Y todavía no ha salido el Consejero de Cultura de la Junta a dar un golpe a compás en la mesa. Irá a la gala, porque lo habrán invitado, aplaudirá hasta que las manos le echen fuego y se hará un selfie con el Tío Omar. Así llaman ya algunos gitanitos de Madrid al señor Montes, el cantante de moda, como llaman los de aquí a los viejos maestros gitanos de la cantelogía jonda.