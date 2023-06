Ordine que estás en los cielos

En mayo pasado le concedieron al profesor y filósofo Nuccio Ordine el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y hace poco ha muerto como consecuencia de un derrame cerebral. Tenía 64 años. Los buenos mueren pronto, Ordine no era de este mundo pero a este mundo pertenecía, por eso se ha ido pronto de él y nos ha dejado sus palabras útiles en una sociedad donde todo lo útil es inútil, se trata de la visión cuantitativa de la vida, desde lo micro a lo macro reina esa visión. Si hablo desde mi perspectiva biológica -le saco 4 años a Ordine- podría afirmar que vamos al desastre, no es así, estamos en otra etapa de la Humanidad donde interesa el saber hacer, aprender cosas para luego aplicarlas a la gran rueda comercial que es la vida, esa rueda incesante que denunció Chaplin en Tiempos Modernos y que provocó que algunos países prefieran que la muerte siguiera campando por sus respetos en la casi pasada pandemia Covid-19 antes que detener la productividad que se confunde o se asocia al progreso.

Utilicé bastante la obra de Ordine para escribir mi mejor libro: Evolución, Historia y Comunicación en un mundo digital (2020), una obra que venía pensando y preparando desde los años 80 del siglo pasado. Está pasando desapercibida, tal y como esperaba, o eso creo. Ordine ha tenido mucho más éxito y me alegro, era una buena elección la que hizo el jurado. El profesor italiano demostró la utilidad de lo inútil, lo cual no significa que fuera un autor de masas. No, Ordine ha dejado ahí su obra y ahora el que quiera oír que oiga y el que quiera ver que vea, sus enfoques y sus argumentos no son para la masa sino para las minorías, más o menos inmensas, pero minorías. El mundo ya va por otras coordenadas, desde mi puesto de vigía, con casi 70 años, puedo pensar en clave anciana o en clave menos pasional. En clave anciana les diría que hay que leer a Ordine e ir menos al psicólogo o al psiquiatra. Les diría que el mundo está enfermo porque ha olvidado la espiritualidad que aporta el conocimiento -no la información-. Les diría que eso es la raíz de la nausea que sentimos hoy.

Desde otro punto de vista, ya digo, menos pasional, menos mitificador del pasado, me atrevo a añadir a lo anterior que hemos entrado en la era de los proletarios cibernéticos, felices, pragmáticos, que no necesitan a Aristóteles y sí a Nietzsche -aunque tampoco lo consulten-, a Aristóteles y a Tomas de Aquino vamos a jubilarlos que con su filosofía de la causa primera y del misticismo imaginario ya han influido bastante, con frecuencia para el atraso del conocimiento. Las emociones los necesitan, la razón muchísimo menos. Está emergiendo un nuevo mundo al que hay que estudiar y comprender, no rechazar, se rechaza la estupidez que lo impulsa pero en el fondo se está explicando los problemas de otra forma y saldrá adelante aunque para eso deba autodestruirse primero, si es que tal escenario llegara.

Lo que dice Ordine está claro sobre todo para quienes tenemos una edad. “Es doloroso ver a los seres humanos, ignorantes de la cada vez mayor desertificación que ahoga el espíritu, entregados exclusivamente a acumular dinero y poder”. O bien: “Tenemos necesidad de lo inútil como tenemos necesidad, para vivir, de las funciones vitales esenciales”. Otro texto: “cuando prevalece la barbarie, el fanatismo se ensaña no sólo con los seres humanos sino también con las bibliotecas y las obras de arte”. Por último: hay cosas “inútiles e inermes, silenciosas e inofensivas pero percibidas como un peligro por el simple hecho de existir”.

Claro que nuestro profesor estaría pensando en los nazis o en los talibanes cuando habla de la quema de libros y obras de arte. Lo malo es que en este tiempo he sabido de quema de libros por supuestos contenidos machistas y de destrucción de estatuas por representar presuntos genocidios. En todas partes cuecen habas. Ordine pulula ya por los cielos. Nos ha dejado su obra. El que quiera que la asuma. Serán muy pocos, pero el filósofo ha cumplido con su obligación.