Oriana histérica y la maldad como invitada especial en GHVIP

La nueva edición de GHVIP acaba de comenzar y ya se ha convertido en un revoltijo de maldades, de puñaladas por la espalda en forma de comentarios tremendos, de números circenses vacíos y ridículos. Se vuelven a equivocar creyendo que lo importante es escandalizar para conseguir audiencia, vuelven a errar pensando que lo que quiere el espectador es ver lágrimas de dolor y miradas de odio.

En el programa de ayer, una tal Oriana no pudo ver a su pareja que había viajado desde Italia. El tipo fue expulsado de GH Italia por conducta agresiva con... Oriana. El caso es que ver a su novio le costaba a Oriana una pasta. Le descontarían del premio final (en caso de ganarlo) una cifra más que considerable y ella dijo que ni hablar. Si no me equivoco 12.000 euritos. Pero entró en brote. Lloraba desconsoladamente diciendo que a ella le daba lo mismo el dinero (aunque no lo soltó ni a la de tres) y que él iba a pensar que no le quería. Por otra parte, el novio golpeaba la puerta y amenazaba con llamar a la policía si le dejaban entrar (otra vez agresivo el galán). Y se sumaba la madre de Oriana en el plató afeando la conducta a una chica llamada Marta Peñate que había estado bailando habiendo fallecido su suegro recientemente. Por su parte, algún compañero de Oriana decía que era una boba y una muerta (suponemos que se refería a una muerte de famoseo o algo así)

En fin, un auténtico disparate que tiene el mismo interés que el color de las paredes de la casa de Puigdemont. Si esto es lo nuevo de Tele5, si esto es todo lo que han encontrado para cambiar el rumbo de la cadena, van por mal camino.

Por cierto, Marta Flinch es un desastre de presentadora.