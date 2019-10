Ortega Smith y la gran Guerra

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, es partidario de que se les cuente todo lo de la Guerra Civil de 1936 a los jóvenes. Todo, con pelos y señales. La ha liado parda con sus declaraciones sobre las Trece Rosas, acusándolas de asesinas, torturadoras y violadoras. Hoy hemos amanecido odiándonos un poco más todos los españoles por culpa de este abogado de Vox. No voy a entrar en descalificaciones por lo de su conocida y nada disimulada ideología, porque cada uno tiene la suya. Pero este hombre posee la rara habilidad de cabrear a la gente cada vez que habla sobre la Memoria Histórica o la Violencia de Género. Estaría bien que supiéramos todos, no solo los jóvenes, los motivos que nos llevaron a una guerra como la de 1936, con las consecuencias ya de sobra conocidas. Pero hay que ser honestos y reconocer que eso es imposible, que nunca vamos a saber la verdad con pelos y señales. Ni leyendo todo lo que se ha publicado, porque cada uno ha contado lo que le ha parecido. Empecé a leer sobre la gran guerra cuando tenía solo 20 años y creo que he leído lo fundamental, mucho, casi todo. De los dos bandos, el republicano y el sublevado. Y un día decidí que ya no leería nada más, porque estaba enfermando. Pero da igual, siempre hay quien se levanta por la mañana a ver qué dice sobre la guerra española por antonomasia, como Ortega Smith, quien, como buen abogado, podría aportar pruebas irrefutables de que las Trece Rosas asesinaban, torturaban y violaban. Y que fueron torturadas, violadas y asesinadas por eso en 1939. Eso sí lo sabemos. ¿Jugamos a saberlo todo de una vez por todas, aunque duela en la memoria de los dos bandos? Nos odiaríamos aún más. Es muy triste levantarse cada mañana, poner la radio o la televisión y escuchar a diario cosas sobre Franco, los huesos en las cunetas y la Guerra Civil. Ochenta años después de que finalizara, estamos, seguimos estando marcados por la puta guerra y no logramos pasar página. Pasar página no es olvidar, es solo mirar hacia adelante, sobre todo por esos cientos de miles de jóvenes que no le dedican ni uno solo de sus pensamientos diarios al dictador. Hablemos claro, vale, pero no solo de la Guerra, sino también de la República. Y si no, que nos den un palo a cada español y acabamos pronto. Mierda de país.