Osuna entregó los “Premios Hojiblanca” en sus diferentes categorias

De nuevo traemos a estas paginas de El Correo de Andalucía el tema de la aceituna, algo que llena una gran parte los campos de nuestra provincia y que tanto hablamos en estos meses. Los precios del oro liquido de nuestros olivos es el tema de debate cuando necesitamos comprarla en cualquier establecimiento. Antonio Martín Aguilar, de la finca El Pradillo, ha sido el ganador del olivo de oro de la XXIV edición del Concurso “Hojiblanca de Oro”, organizado por el Ayuntamiento de Osuna en colaboración con la SAT Santa Teresa en estas fechas en las que se coincide con la campaña de recogida de la aceituna de verdeo . Un premio, que ha recibido de manos de la alcaldesa de la localidad, Rosario Andújar, en un acto que ha tenido lugar en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Osuna. El segundo premio ha sido para Mª Ángeles Puro Cano, de la finca Los Hoyos de Franco, cuya entrega del olivo de plata le ha hecho el gerente de la SAT Santa Teresa, Ángel Angulo. Y el olivo de bronce ha sido para José Luis Martín Lucas, de la finca Las Pitas, quien ha recogido su premio de manos del delegado municipal de Agricultura, Benito Eslava. Un total de 42 muestras presentadas a este concurso, quienes han obtenido estos olivos de oro, plata y bronce, de acuerdo con la decisión de un jurado de un nivel muy alto y cualificado en esta materia, quienes ha baremado para elegir, de entre todas, las tres muestras mejores, una decisión difícil dada la extraordinaria calidad de todas las presentadas, pese a las dificultades que atraviesa el olivar, pero que no ha sido un obstáculo para que en esta nueva edición hayamos incluso superado el número de muestras presentadas con respecto a ediciones anteriores. En palabras de alcaldesa de Osuna los presentes escucharon cosas como: el olivar forma parte de nuestra historia, de nuestro paisaje, de nuestra tierra, de nuestra economía, de nuestra cultura y de la propia vida de nuestro pueblo, pues somos el término municipal de la provincia de Sevilla que tiene más hectáreas de olivar, y donde la hojiblanca es la variedad mayoritaria. De ahí que la calidad de nuestro fruto no sea casualidad, sino que sea producto del trabajo, del cuidado y de mimo de los agricultores, trabajadores de campo, lo cual permite que alcancemos este grado de excelencia en nuestro producto. También los agricultores se quejaron de la baja venta del aceite de Oliva Virgen Extra, algo que puede afectar mucho para la próxima campaña, Hay que destacar que los aceites que estamos consumiendo ahora pertenece a la cosecha del año pasado y por lo tanto el precio deja más beneficio que la próxima. El gerente de la SAT Santa Teresa, Ángel Angulo ha agradeció al ayuntamiento que se siga celebrando este concurso, felicitando igualmente a los tres premiados y los participantes en el mismo y todo en un año de incertidumbres marcado por el calor, la escasez de lluvia y los precios altos del aceite de oliva, situación que no beneficia a los agricultores”, y apostando “por procurar ir normalizando esta situación para conseguir que los precios sean más bajos a la vez que abrir más y nuevos mercados. Para finalizar, quiero que se queden con las palabras del catedrático Manuel Parras ha incidido en que ha descendido el consumo de aceite de oliva en los países tradicionalmente productores y ha aumentado en aquellos países emergentes que no han consumido nunca este producto”, al mismo tiempo que ha explicado que en los países consumidores, son las personas de 65 años quienes más consumen aceite de oliva. Enhorabuena a estos galardonados y nuestro deseo para una mejor campaña para el año 2.024