Otoño, veroño y el mosto, al caer

La primavera y el verano dispersan, el otoño acoge -como el invierno-, el veroño este de las narices y malnacido, deprime, al menos a este plumilla. Va a entrar noviembre bajo un sol de 30 grados y más. No sé ni cuándo se van a caer las hojas, veo aún alguna golondrina por ahí y hace poco sobre mi cabeza volaba una bandada de cigüeñas, espero que fuera para largarse a su residencia, huyendo de un posible fresquito al que espero impaciente para el mes que está a punto de llegar y, ya con más deseos aún, lluvia, mucha lluvia. La lluvia también acoge, aquella magistral Balada de otoño que cantaba Serrat empezaba diciendo: “Llueve, detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos, llueve”. Pablo García Baena también escribió del amor en el hogar mientras en el exterior llovía y no digamos el entrañable José Luis Perales que tiene un disco entero llamado Tiempo de otoño o el pianista George Winston que compuso una obra de casi 50 minutos titulada Autumn.

Tampoco hace tantos años que a principios de diciembre aún hacía algo de calor en Sevilla. Ya sé que no hay mal que por bien no venga, en estos tiempos de crisis misteriosas en las que sube y sube la luz, el gas, el petróleo, con este calor nos ahorramos energía artificial y por tanto dinero que podemos emplear en comer. Digo misteriosas crisis porque nunca explican las causas más profundas de las crisis de este tipo, le echan la culpa a Rusia y nos inculcan en un lavado ancestral de cerebro que son asuntos del dios Mercado, cuyos designios son inescrutables, incuestionables y puro dogma de fe. Vale, pero echo de menos dormir con unas buenas mantitas y con edredón y ese invento tan nuestro que es la camilla con su braserito dentro, mucho más eficaz que quemar leña en chimeneas, eso para las montañas y los lugares en los que de verdad hace frío. Mi madre elaboraba a diario aquel brasero de picón para nuestra vivienda del barrio de San Vicente y cuando lo metía debajo de la camilla le echaba alhucema y ¡qué bien olía todo! Si estabas en el campo, los gatos se metían dentro de la camilla, a las orillas del brasero de picón y de pronto empezábamos a oler a pelo quemado porque los dichosos mininos metían sin querer la cola en el fuego.

El maldito veroño me está privando por ahora del placer que estoy esperando todo el año y en esta vida tan boca abajo que llevamos una espera de este tipo es una enorme ilusión. Aquella canción latinoamericana que cito de cuando en vez aquí, Sapo cancionero , nos comunica que “la vida es triste si no la vivimos con una ilusión”. Cuando estoy sufriendo el verano canalla y más el que hemos tenido este año, pienso en esta época y, aunque lo esperaba, cuando llega y se convierte en realidad este destiempo, este desclima, me produce tremenda decepción. Puede que esto es lo que vaya a vivir el resto de mis días y mis descendientes algo aún peor. Nos va a faltar el agua y por tanto la alegría.

Cuando acabe Halloween empieza mi Navidad particular. No compraré castañas con calor, pondré ya música navideña a la espera de los fríos. Antes, ya, o dentro de nada, me beberé unos mostos recién nacidos por aquí por donde intento existir, en el Aljarafe, ruta del mosto: Villanueva del Ariscal, Umbrete, Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Albaida... Habrá que ahogar las penas que nos traen el veroño y la crisis y qué mejor que comenzar con un mosto, el bebé de los vinos, con un sabroso queso curado, que es de sabios combinar bebida y buen yantar.