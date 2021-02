El Covid está matando mucho más de lo que parece, de lo que consta, de lo que se cuenta. Porque no solo mueren gentes que quizá no engrosan -al menos todavía- las estadísticas, sino también otras personas a las que el maldito virus empujó hacia otra enfermedad, o al descuido, o a la lista de espera. Toda esa gente no murió directamente de COVID, pero sí indirectamente. Y morir es un verbo mucho más trascendente que un prefijo. Pero es que además están muriendo negocios que parecían prósperos, oportunidades claras de ganarse el pan, ilusiones legítimas de seguir viviendo. Está muriendo gente que, frustrada por la situación, se ha convertido sencillamente en otra gente.

Porque la gente, dicho así, con la fuerza borrascosa del nombre colectivo, es para cada uno de nosotros, tan individuales, sobre todo lo que hace. A la gente la conocemos por lo que representa. Y es difícil que mucha gente siga siendo la misma si este maldito virus la fuerza a hacer otra cosa, o a no hacer nada. A esa gente le está cambiando no solo la vida, sino la cara. Tal vez porque la vemos con otros ojos. Cualquiera de nuestros vecinos es distinto si le quitamos el mono de toda su vida, o su gorro o el coche tal.

Y después de que colectivamente estemos dispuestos a ayudarnos mutuamente para que cada cual siga siendo el mismo, tendremos que hacer un último esfuerzo para no seguir siendo los mismos como sociedad, para entender de una vez por todas que todos seguimos siendo imprescindibles por quienes somos y no solo por lo que hacemos. Y ese, a la larga, será el gran reto de esta crisis que tanto promete.