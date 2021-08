Otra vida llega y nos desconcierta

Ya llevo treinta años impartiendo clases de periodismo en la universidad. Benditos sean esos años, entre esos treinta años más todos los que estuve desarrollando actividades como un modesto periodista y un activista de la cultura puedo considerarme un privilegiado. No me quiero morir todavía, pero si me muero debo confesar que he vivido, como Neruda, aunque no haya hecho ni la mitad de lo que él hizo.

Mis treinta años de universidad me han mostrado con claridad lo veloz que va la vida a nivel macro, por supuesto junto a mi vida cotidiana familiar con el crecimiento de mis hijas, mi nieta... La universidad es un auténtico tesoro de vivencias si la sabes aprovechar bien. En ella le he dado cuerpo en forma de libros, artículos científicos y clases a lo que venía pensando y escribiendo desde antes de llegar a ella, pero con la sistematización científica que el asunto requiere. En la universidad he sentido claramente que el mundo que yo viví de niño y de joven se está transformando y viniendo abajo. Miren: mis antiguos alumnos ya están casados, con hijos, a muchos no les va mal laboralmente con crisis y todo. Los que se mueven sí salen en la foto, los que no, camarón que se duerme la corriente se lo lleva. El mundo está cambiando radicalmente y no lo está cambiando el marxismo (“el mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser”, dice la Internacional) sino el capitalismo.

El otro día una de mis exalumnas, que ya tiene un buen trabajo, contrajo matrimonio. No con un hombre sino con una mujer, con su amada de bastantes años atrás. Se abrazaron y se besaron. Y yo me alegré mucho, mucho, porque se quieren de verdad, eso va a ser el mundo del futuro y no hay quien lo pare a menos que lleguen los miedosos de siempre a los que en Occidente llamamos fascismo pero en otras partes podemos llamar talibanes. Todo es miedo, al lado de los talibanes el fascismo es puro progresismo, la energía de los talibanes les llega desde su cobardía, pretenden sujetar a las mujeres para que los mantengan como a niños pequeños toda la vida mientras ellos juegan a la guerra hasta que los aplasten.

Por mi despacho en la universidad, en tutorías, pasan alumnos y alumnas que me enseñan y me demuestran el cambio en el estamos inmersos. Me acuerdo de un alumno que llegó desolado y arrancó a llorar amargamente. A estas alturas distingo al pícaro del que no lo es, aunque por supuesto pueden engañarme porque no soy infalible. En esa ocasión ese alumno no lloraba para hacerme teatro, algo que sucede muy pocas veces, lloraba porque me había hecho una confesión: era homosexual, tenía novio y se le había ocurrido salir del armario y decírselo a la familia que de inmediato lo repudió. “¿Todavía estamos así?”, le dije. Yo sabía que sí pero quería más confirmación aún. Sí, todavía estábamos así y supongo que seguimos estando así.

A quienes tenemos ya una edad estos dos casos nos desconciertan, a veces hasta tal punto de que nos levantan rechazos. No, lo que hay que hacer es adaptarse al nuevo mundo, tendrá muchos defectos y habrá que seleccionar bastantes aspectos de lo viejo, pero es lo que hay. La patria ya no se llama España, ni Cataluña siquiera como desean los nacionalistas radicales que llevan a la ruina espiritual y cognitiva a todo un colectivo. Para él y para ella, la patria se llama Europa, planeta Tierra, hablaremos en inglés, habrá que aprender todos los idiomas que se pueda, habrá que especializarse en tecnologías, si olvidamos las Humanidades ganaremos el cuerpo pero perderemos el alma, los niños unos serán vamos a llamarles nacidos como suele ser lo más natural, otros adoptados, de razas china, negra, mulata, india, indígena latinoamericana... Otros serán niños probeta, otros fecundación in vitro, otros desarrollados en laboratorios en lugar de en un claustro materno... Y tal vez se reúnan y harán lo que hacen los niños: jugar, pelearse, competir, maltratarse... Y se dirán unos a otros con toda naturalidad cómo nacieron y fueron gestados.

La Inteligencia Artificial (IA) nos curará de todas o casi todas nuestras enfermedades mediante, por ejemplo, la nanociencia. Aparecerán profesiones que ni las imaginamos, como ya se está viendo. ¿Quién iba a pensar que cuando surgió el automóvil a finales del XIX y principios del XX y hubo que jubilar a los carruajes iba a brotar tanta actividad en torno al nuevo invento?

Poco de ese nuevo mundo tendremos ocasión de ver los que cargamos con bastantes años, sólo podemos asistir a la maravilla de un cambio profundo que produce a un tiempo gozo y dolor porque mitificamos el pasado. El pasado, pasado fue y aunque alguien detenga este progreso renacería de nuevo con sus luces y sus sombras.